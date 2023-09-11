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"وعلّم الإنسان ما لم يعلم".. ابتكار قلم جديد يكتب على الماء

قلم يكتب على الماء 2
قلم جديد يكتب على الماء
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يقدم لنا العلم كل يوم الجديد من الاختراعات والابتكارات التي تدهشنا، والتي ربما كنا نعتقد أنها من المستحيل الوصول إليه، ومن ذلك ابتكار قلم جديد بإمكانه الكتابة على الماء.اضافة اعلان

قلم يكتب على الماء

وذكر موقع "ساينس أليرت" أن مجموعة من الباحثين الألمان والصينيين توصلوا إلى ابتكار قلم مصنوع من مادة خاصة تمكنهم من رسم أشكال معينة على سطح الماء.
ويعتمد الابتكار الجديد على تغيير الخصائص الكيميائية لمساحة محددة من الماء، مما يجعلها تظهر بشكل مختلفة عن جزيئات الماء الطبيعية المحيطة بها.
وقام الباحثون بتجربة التقنية الجديدة، التي لا تزال في مراحلها الأولية، باستخدام حوض مائي صغير بحجم العملة الورقية، واستخدام القلم الذي تم تطويره لتغيير شكل الماء وفقًا لتصميم خاص تمكنوا من تثبيته لفترة وصلت إلى 15 دقيقة دون تغيير.
وبينما بدأ الباحثون برسم أشكال محددة بطريقة يدوية استعانوا لاحقًا بجهاز تم برمجته للعمل بصورة آلية في الكتابة على الماء.

إنجاز علمي

ولفت الموقع إلى أن الباحثين المشاركين في تطوير تلك التقنية ينتمون إلى كل من جامعة يوهانس جوتنبرغ ماينز، وجامعة دارمشتات التقنية، في ألمانيا، إضافة إلى جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين.
وأشار إلى أن التقنية الجديدة ستكون إنجازًا علميًا ووسيلة غير مسبوقة للكتابة على الماء التي ظلت ضربًا من المستحيل.
مشيرًا إلى أنها ستفتح المجال واسعًا لعشاق رسم اللوحات الفنية وسيكون لها فوائد علمية هائلة بصورة عامة.

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