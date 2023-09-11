حضرته الوفاة أثناء قراءة آية" وجاءت سكرة الموت بالحق".. نهاية سعيدة لأحد المصلين (فيديو)

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، نهاية سعيدة لأحد المصلين أثناء صلاته في جماعة بأحد المساجد.





نهاية سعيدة لأحد المصلين: اضافة اعلان



مات ساجدا:



حضره الموت وهو واقف فلم يقع بل خر ساجداً بهدوء . سبحان الله على حسن الخاتمة اللهم نسألك حُسن الخاتمة pic.twitter.com/VZIkqEErFb September 9, 2023

ويظهر الفيديو حضور الموت لأحد المصلين أثناء صلاته، حيث لم يقع بل خرّ ساجداً بهدوء.ويظهر مقطع الفيديو اصطفاف المصلين في صلاة جماعية والإمام يقرأ بالآيات من سور "ق".العجيب أن المصلي حضرته الوفاة أثناء وصول الإمام للآية الكريمة " وجاءت سكرة الموت بالحق"، حيث خرّ ساجدا من قيامه في الصلاة.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا :" سبحان الله على حسن الخاتمة اللهم نسألك حُسن الخاتمة".وفي يوليو الماضي توفي " سعيد القرناوى" مصري يبلغ من العمر 60 عاما، حيث توفى ساجدا فى مسكنه بقريته شرق العاصمة القاهرة.وبحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية حينها، فإن العم "سعيد" تمتع بسيرة طيبة ومحبة الجميع له فى قريته.وكان الراحل يعمل فى تصليح الأجهزة الكهربائية، وكان رحيما بأهل قريته فى تعاملاته المادية معهم.وفى الساعات الأولى وأثناء تأدية صلاة الفجر أدى الركعة الأولى وتوفى أثناء الركوع فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها.