"خذوا حذركم".. خطوات سريعة عندما يحدث زلزال

تسبب زالزال المغرب الذي ضرب إقليم الحوز في نتائج كارثية في الأرواح البشرية والمباني والبنى التحتية للإقليم.
خطوات سريعة عند وقوع زلزال:
بعض الخبراء وجهوا نصيحة في حال وقوع زلزال، حيث يجب على الشخص أن يتصرف تلقائيا وفق خطوات تتيح له السلامة أخذا بالأسباب ومنها:
1-حاول الوصول إلى مكان آمن.
2- قم بفصل الكهرباء والغاز.
3- لا تقف تحت عارضة الباب.
4- لا تستخدم المصعد أثناء الزلزال.
5- احمِ نفسك من الأجسام المتساقطة: انزل على الأرض، واحتمِ تحت مكتب أو طاولة متينة، وابق ثابتاً حتى يتوقف الاهتزاز.
6- تجنب الاقتراب من النوافذ والأثاث الثقيل: ابتعد عن النوافذ والأرفف والأثاث الثقيل الذي يحتمل أن يسقط عليك.
7- قم بحماية رأسك: قم بتغطية رأسك بذراعيك أو وسادة إذا أمكن لحماية نفسك من الأجسام المتساقطة الثقيلة.
عند حدوث زلزال وأنت خارج المنزل:
1-ابق في مكانك ولا تركض للخارج حيث قد يكون هناك زجاج مكسور أو حطام يمكن أن يصيبك.
2- قم بتهدئة من حولك وحاول إرشادهم بطريقة التصرف الصحيحة.
3- حافظ على هدوئك فقد يكون من السهل أن تصاب بالذعر عند حدوث زلزال، ولكن من المهم أن تظل هادئاً ولا تفزع.
4- إن كنت تقود سيارة وشعرت باهتزاز وزلزال يجب عليك أن توقف السيارة فوراً بجانب الطريق بعيداً عن المباني.
5- ابق بداخل السيارة أو المركبة حتى انتهاء الزلزال إن كان لا يوجد خطر عليك.
6- في حال شعرت بالاهتزاز وحدوث زلزال ابحث عن منطقة مفتوحة بعيداً عن المباني والأشجار وأعمدة الهاتف وخطوط الكهرباء.
7- قم بتغطية رأسك ورقبتك بذراعيك أو بملابسك لحماية نفسك من الأجسام المتساقطة.