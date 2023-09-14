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"خذوا حذركم".. خطوات سريعة عندما يحدث زلزال

زلزال المغرب لحظات أولى
زلزال
أ أ
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تسبب زالزال المغرب الذي ضرب إقليم الحوز في نتائج كارثية في الأرواح البشرية والمباني والبنى التحتية للإقليم.

خطوات سريعة عند وقوع زلزال:

بعض الخبراء وجهوا نصيحة في حال وقوع زلزال، حيث يجب على الشخص أن يتصرف تلقائيا وفق خطوات تتيح له السلامة أخذا بالأسباب ومنها:

1-حاول الوصول إلى مكان آمن.

2- قم بفصل الكهرباء والغاز.

3- لا تقف تحت عارضة الباب.

4- لا تستخدم المصعد أثناء الزلزال.

5- احمِ نفسك من الأجسام المتساقطة: انزل على الأرض، واحتمِ تحت مكتب أو طاولة متينة، وابق ثابتاً حتى يتوقف الاهتزاز.

6-  تجنب الاقتراب من النوافذ والأثاث الثقيل: ابتعد عن النوافذ والأرفف والأثاث الثقيل الذي يحتمل أن يسقط عليك.

7-  قم بحماية رأسك: قم بتغطية رأسك بذراعيك أو وسادة إذا أمكن لحماية نفسك من الأجسام المتساقطة الثقيلة.

عند حدوث زلزال وأنت خارج المنزل:

1-ابق في مكانك ولا تركض للخارج حيث قد يكون هناك زجاج مكسور أو حطام يمكن أن يصيبك.

2- قم بتهدئة من حولك وحاول إرشادهم بطريقة التصرف الصحيحة.

3- حافظ على هدوئك فقد يكون من السهل أن تصاب بالذعر عند حدوث زلزال، ولكن من المهم أن تظل هادئاً ولا تفزع.

4-  إن كنت تقود سيارة وشعرت باهتزاز وزلزال يجب عليك أن توقف السيارة فوراً بجانب الطريق بعيداً عن المباني.

5- ابق بداخل السيارة أو المركبة حتى انتهاء الزلزال إن كان لا يوجد خطر عليك.

6- في حال شعرت بالاهتزاز وحدوث زلزال ابحث عن منطقة مفتوحة بعيداً عن المباني والأشجار وأعمدة الهاتف وخطوط الكهرباء.

7-  قم بتغطية رأسك ورقبتك بذراعيك أو بملابسك لحماية نفسك من الأجسام المتساقطة.اضافة اعلان

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