"خذوا حذركم".. خطوات سريعة عندما يحدث زلزال

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تسبب زالزال المغرب الذي ضرب إقليم الحوز في نتائج كارثية في الأرواح البشرية والمباني والبنى التحتية للإقليم.



خطوات سريعة عند وقوع زلزال:



بعض الخبراء وجهوا نصيحة في حال وقوع زلزال، حيث يجب على الشخص أن يتصرف تلقائيا وفق خطوات تتيح له السلامة أخذا بالأسباب ومنها:



1-حاول الوصول إلى مكان آمن.



2- قم بفصل الكهرباء والغاز.



3- لا تقف تحت عارضة الباب.



4- لا تستخدم المصعد أثناء الزلزال.



5- احمِ نفسك من الأجسام المتساقطة: انزل على الأرض، واحتمِ تحت مكتب أو طاولة متينة، وابق ثابتاً حتى يتوقف الاهتزاز.



6- تجنب الاقتراب من النوافذ والأثاث الثقيل: ابتعد عن النوافذ والأرفف والأثاث الثقيل الذي يحتمل أن يسقط عليك.



7- قم بحماية رأسك: قم بتغطية رأسك بذراعيك أو وسادة إذا أمكن لحماية نفسك من الأجسام المتساقطة الثقيلة.



عند حدوث زلزال وأنت خارج المنزل:



1-ابق في مكانك ولا تركض للخارج حيث قد يكون هناك زجاج مكسور أو حطام يمكن أن يصيبك.



2- قم بتهدئة من حولك وحاول إرشادهم بطريقة التصرف الصحيحة.



3- حافظ على هدوئك فقد يكون من السهل أن تصاب بالذعر عند حدوث زلزال، ولكن من المهم أن تظل هادئاً ولا تفزع.



4- إن كنت تقود سيارة وشعرت باهتزاز وزلزال يجب عليك أن توقف السيارة فوراً بجانب الطريق بعيداً عن المباني.



5- ابق بداخل السيارة أو المركبة حتى انتهاء الزلزال إن كان لا يوجد خطر عليك.



6- في حال شعرت بالاهتزاز وحدوث زلزال ابحث عن منطقة مفتوحة بعيداً عن المباني والأشجار وأعمدة الهاتف وخطوط الكهرباء.



7- قم بتغطية رأسك ورقبتك بذراعيك أو بملابسك لحماية نفسك من الأجسام المتساقطة. اضافة اعلان