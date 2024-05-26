أصبح لا يصوم ولا يصلي لاضطرابه الذهني بسبب تعاطي المخدرات.. ماذا عليه؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال من قبل إحدى الأمهات تسأل عن كيفية التعامل مع ابنها الذي أصيب باضطراب ذهني بسبب تعاطي المخدرات.



لا يصوم ولا يصلي بسبب تعاطي المخدرات:

تكرار التوبة:

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج يستفتونك عبر قناة الرسالة تقول فيه الأم :"ابني لديه اضطراب ذهني بسبب التعاطي فأصبح لا يصلي ولا يصوم.. ماذا عليه؟".وأوضح الشيخ الخثلان أنه في البداية ينبغي للأم أن تدعو الله تعالى أن يعجل له الشفاء، فهو كاشف الضر.وحول كيفية الصلاة والقيام بالعبادة، فما كان فيه عقله حاضرا يلزمه الإتيان به، وغير ذلك لأنه غير حاضر العقل.كما نبه الشيخ الخثلان أنه يجب على الأم أثناء رعايتها له أن تحتاط فيما تعطيه من أموال نقدية حتى لا يقوم بشراء ما حرم الله وتنتكس حالته.وفي وقت سابق كشف أيضا الشيخ الخثلان عن علاج الإصابة باليأس من تكرار التوبة والرجوع للذنوب.وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن المسلم إذا كان صادقًا في التوبة في كل مرة، فلا يضره تكرار التوبة.وأشار إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيﷺ قال: "قال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك".