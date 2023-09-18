فيديو صادم.. شخص يحرق مبالغ طائلة في إناء طبخ بدولة خليجية

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وثق مقطع فيديو نشرته صحيفة "المرصد" العمانية مشهدا صادما لشخص يقوم بحرق كمية كبيرة من الريالات العمانية.



عماني يحرق ريالات في إناء طبخ:



وبحسب ما تم تداوله فقد أظهر مقطع الفيديو، شخصا مجهولا يحرق مبالغ كبيرة فئة 50 ريال عماني في إناء للطبخ.



وتساءل نشطاء عمانيون حول سبب تصرف الشخص وحرقه للنقود، وسط ترجيحات بأن الأمر له علاقة بجريمة غـسيل أموال في البلاد.



فيما علق أحد النشطاء قائلا :" العملة العمانية في خطر كبير إذا كان هذا المقطع صحيح.. على الجهات الأمنية التحرك كما اعتدنا أن نراها تقف في وجه مثل هكذا جرائم ضد العملة والاعتداء على كل ما من شأنه يتعلق بالوطن".



عقوبة غسيل الأموال:



وتصل عقوبة غسيل الأموال في سلطنة عمان، إلى الحبس المؤقت فترة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيـد عن عشر سنوات. كما يتم دفع غرامة لا تقل عـن خمس آلاف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل جريمة غسيل الأموال.



شخص مجهول يحرق مبالغ كبيرة فئة 50 ريال عماني في إناء للطبخ pic.twitter.com/P6SK5Zd9li September 17, 2023

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