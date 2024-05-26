الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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في الطريق إلى مكة.. كيف يمكنك الإحرام في الطائرة؟

الحجاج - طائرة - الحجاج القادمين جوا
طائرة
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قالت وزارة الحج والعمرة، إن الإحرام من الطائرة خيار متاح للقادمين جوًّا، إذ يمكنهم الدخول في المناسك عند المرور بسماء الميقات.اضافة اعلان
وأوضحت في "إنفوجراف" عبر حسابها في منصة "إكس: أنه "يجوز للحجاج القادمين جوًّا الإحرام والبدء في التلبية من داخل الطائرة عند محاذاة الميقات".
وأشارت إلى أن الخطوط الجوية السعودية تنبّه مسافريها عند المرور بسماء الميقات، لافتة إلى "يمكنك الاغتسال من البيت، ولبس الإحرام من البيت أو في الطائرة".

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