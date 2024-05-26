في الطريق إلى مكة.. كيف يمكنك الإحرام في الطائرة؟

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قالت وزارة الحج والعمرة، إن الإحرام من الطائرة خيار متاح للقادمين جوًّا، إذ يمكنهم الدخول في المناسك عند المرور بسماء الميقات.

وأوضحت في "إنفوجراف" عبر حسابها في منصة "إكس: أنه "يجوز للحجاج القادمين جوًّا الإحرام والبدء في التلبية من داخل الطائرة عند محاذاة الميقات".

وأشارت إلى أن الخطوط الجوية السعودية تنبّه مسافريها عند المرور بسماء الميقات، لافتة إلى "يمكنك الاغتسال من البيت، ولبس الإحرام من البيت أو في الطائرة".

