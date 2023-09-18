لن تتوقع السبب.. إقلاع طائرة سويسرية بالركاب بدون حقائبهم

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في واقعة نادرة الحدوث، أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السويسرية الدولية من زيورخ، بعدد كبير من الركاب، ولكن دون حقيبة واحدة على متنها، في نهاية الأسبوع الماضي. اضافة اعلان





إقلاع طائرة سويسرية بدو حقائب:



وفي التفاصيل، أنه بعد تأخير أولي، انطلقت الرحلة WK226، التي تديرها الشركة السويسرية نيابة عن شركة إديلويس للطيران، إلى بلباو، السبت الماضي، دون أي أمتعة مسجلة، بسبب نقص الموظفين على الأرض.وأقدمت الطائرة على الإقلاع من دون أمتعة، حتى تتمكن من القيام برحلة العودة إلى زيورخ قبل بدء حظر الطيران ليلا.ونقلت شبكة "سي إن إن" عن متحدث باسم الشركة أن معظم الأمتعة وصلت إلى بلباو في اليوم التالي.فيما وصل ما تبقى الإثنين الماضي، معربا عن تفهم الشركة لإحباط الركاب وغضبهم.وأوضحت الشبكة أن نقص العمال على الأرض ومراقبي الحركة الجوية يمثل مشكلة على مستوى العالم وداخل المطارات بشكل خاص.