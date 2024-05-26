أمريكي يحقق 171 رقمًا في موسوعة جينيس (فيديو)

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نجح الأمريكي ديفيد راش، صاحب الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس، في تسجيل لقبه رقم 171، من خلال تغطية رأسه بكريم الحلاقة ورمي كرات تنس الطاولة.

راش، الذي حطم الرقم القياسي سابقًا لمعظم كرات تنس الطاولة التي ارتدت وعلقت في رغوة الحلاقة على الرأس في 30 ثانية (فريق مكون من شخصين) عدة مرات، حصل على النسخة الفردية من نفس الرقم القياسي.





كرات تنس الطاولة



أفضل محطّم للأرقام القياسية



وقال إن قواعد موسوعة جينيس للأرقام القياسية تتطلب منه رمي كرات تنس الطاولة على الحائط ووضعها في كريم الحلاقة على رأسه.وانتهى الأمر براش بالتقاط 14 كرة، ليعادل الرقم القياسي الذي سجله سابقًا الأمريكي رونالد سارتشيان في مايو 2023. وأصبح يحمل معه الرقم القياسي الآن، وفقًا لوكالة "يو بي آي".اللقب رقم 171 الذي يحمله راس بشكل متزامن في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، يضعه على مقرة من هدفه البالغ 181، مما يجعله أفضل محطّم للأرقام القياسية في العالم مع أكثر الألقاب المتزامنة.