أمريكي يحقق 171 رقمًا في موسوعة جينيس (فيديو)

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نجح الأمريكي ديفيد راش، صاحب الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس، في تسجيل لقبه رقم 171، من خلال تغطية رأسه بكريم الحلاقة ورمي كرات تنس الطاولة.
راش، الذي حطم الرقم القياسي سابقًا لمعظم كرات تنس الطاولة التي ارتدت وعلقت في رغوة الحلاقة على الرأس في 30 ثانية (فريق مكون من شخصين) عدة مرات، حصل على النسخة الفردية من نفس الرقم القياسي.
كرات تنس الطاولةوقال إن قواعد موسوعة جينيس للأرقام القياسية تتطلب منه رمي كرات تنس الطاولة على الحائط ووضعها في كريم الحلاقة على رأسه.
وانتهى الأمر براش بالتقاط 14 كرة، ليعادل الرقم القياسي الذي سجله سابقًا الأمريكي رونالد سارتشيان في مايو 2023. وأصبح يحمل معه الرقم القياسي الآن، وفقًا لوكالة "يو بي آي".