بالفيديو.. "الخثلان" يُوجّه نصيحة غالية لمن أراد الحج

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وجه
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، نصيحة
غالية لمن أراد الحج.
"الخثلان" يوجه نصيحة غالية لمن أراد الحجوأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن من أراد الحج فعليه أن يختار الصحبة والحملة
والشركة التي تعينه على أداء النسك، وأن يكون حجه مبرورًا.
وأضاف أنه على من أراد أداء فريضة الحج، صحبة الحملات التي فيها أهل العلم وطلابه، الذين يشرحون للناس مناسكهم حتى يتمكن الحاج من أداء العبادة على السنة، مؤكدًا أن الحج المبرور هو من أتى به صاحبه على الوجه الأكمل ولم يقع منه فيه إثم ولا معصية.
🕋 ما نصيحتكم لمن أراد الحج؟ كيف يستعد له؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان#الحج— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) May 25, 2024
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أفضل المصنفات في أحكام ومناسك الحجوأوصى
الخثلان، كل من أراد الحج بأن يتفقه في الحج ويقرأ عن أحكام الحج، وأنه من أفضل
وأيسر الكتب في ذلك ما صنفه العلامة بن باز رحمه الله "التحقيق والإيضاح"،
وكتاب العلامة بن عثيمين رحمه الله "المنهج لمن أراد العمرة والحج"، إلى
جانب بعض المقاطع والمحاضرات لمجموعة من المشايخ المتخصصين.
وأكد على حجاج بيت الله الحرام بضرورة تطبيق السنة ما أمكنهم، حتى يكون حجهم مبرورًا.
🕋 ما نصيحتكم لمن أراد الحج؟ كيف يستعد له؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان#الحج
للاشتراك في قناة فوائد الخثلان على اليوتيوبhttps://t.co/CqBJW1KLza pic.twitter.com/lrawpID49Y