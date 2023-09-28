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صحيفة تواصل الالكترونية

"لا يخون زوجته ولا يقرب زواج المحارم".. معلومات مذهلة عن الذئب

ذئب
ذئب
أ أ
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عندما يذكر الذئب يحضر معه في الأذهان سرعة الفتك والغدر بالحيوانات خاصة الأغنام، إضافة إلى قوة افتراسه وشدة فكيه وعدم الأمان له بأي وسيلة.

ما لا تعرفه عن الذئب:اضافة اعلان


لكن هناك معلومات عجيبة عن حياة الذئب والتي تكشف وجها آخر لا نعلمه عن حياة وعالم الحيوان الخفي، والتي يوجد منها ما يناسب أو يتفق مع شيء من واقعنا وحياتنا ومنها:

1-لا يحدث عند الذئب زواج المحارم أي أنه لا يتزوج من أمه أو أخته كباقي الحيوانات.

2- يلقب الذئب بالابن البار لأنه الحيوان الوحيد الذي يبرر والديه بعد وصولهم لمرحله الشيوخة وعدم القدرة على مجاراة القطيع في الصيد فيبقى الأبوان في الوكر ويصطاد لهما الأبناء.

3- وفي مع زوجته مع زوجته ولا يتزوج غيرها، فهو لا يخونها مع أخرى.

4- في المقابل فإن أنثي الذئب لا تخون زوجها فهما يتبادلان الحب والوفاء ما داموا على قيد الحياة، والذئاب تعرف أبناءها حيث يولدون من أم واحدة وأب واحد.

5- عندما يرغب الذئاب من الإناث أو الذكور في الزواج، فإن قانون القطيع يوجب عليهم ترك القطيع والبحث عن زوج أو زوجة  من قطيع آخر.

 6-  يتم تحديد منطقة أخرى خاصة بالزوجين الجدد لإنشاء عائلة خاصة بهما، حيث يعتبر الأبوان أن زيجة جديدة تعد مزاحمة لهما في قيادة القطيع.

7- كبار السن أو المرضى وعددهم ثلاثة، يسبقون القطيع لتحديد سرعة السير وبينهم وبين باقي القطيع مسافة، ويعد تقدمهم على البقية تضحية بالنفس في حين الخطر.

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