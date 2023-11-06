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في وضح النهار.. عملية سطو مثيرة على بنك وسط عاصمة عربية

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أرشيفية
أ أ
تناقلت وسائل إعلام موريتانية تفاصيل عملية سطو مثيرة قام بها عدد من اللصوص على أحد البنوك في قلب العاصمة الموريتانية نواكشوط.

عملية سطو على بنك في موريتانيا:اضافة اعلان


وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بموريتانيا، ردود فعل واسعة إثر عملية سطو على فرع لأحد البنوك وسط العاصمة.

ووصفت العملية بالمثيرة، حيث قالت وزارة الداخلية إن القبض على المتورطين مسألة وقت. 

وكان فرع تابع للبنك الشعبي الموريتاني (خاص) في مقاطعة تفرغ زينه قد تعرض بقلب نواكشوط لعملية سطو مسلح.

ولم تبلغ السلطات المحلية عن وقوع إصابات بينما لاذ المنفذان بالفرار.

وذكرت مواقع محلية أن شخصين نفذا عملية السطو ولاذا بالفرار، بعد مواجهات بينهما ومواطنين رشقوهم بالحجارة في محاولة لثنيهما عن الهروب.

كما تداول نشطاء محليون على فيسبوك مشاهد من العملية، تظهر إطلاق منفذي عملية السطو أعيرة من الرصاص الحي في الهوا بهدف إبعاد مواطنين وعناصر أمن الطرق، حاولوا اعتراضهم. 

أيضا أظهرت مقاطع فيديو أخرى مشاهد كر وفر من مواطنين استخدموا الحجارة لضرب منفذي العملية والسيارة التي استحوذا عليها بهدف الفرار، في مشاهد وصفها بالمثيرة.

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