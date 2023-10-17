في لمح البصر.. لص محترف يسرق سيارة في وضع التشغيل

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة قيام لص بسرقة سيارة بعدما تركها صاحبها في وضع التشغيل.





سرقة سيارة في وضع التشغيل:

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سرقة مركبة أمام صاحبها:

وبحسب الفيديو، فقد ظهر شاب وهو ينزل من سيارته بعدما ركنها أمام عمارة.وبمجرد ابتعاده خطوات معدودة، سارع اللص بركوب السيارة وقام بقيادتها والفرار بها في لمح البصر.كما أظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يعود مسرعا محاولا اللحاق باللص، دون جدوى.من جهته نوه صاحب السيارة، إلى أنه سافر من مكة إلى الرياض حتى يقدم على وظيفة وتعرض لسرقة سيارته التي فيها جميع الإثباتات وسيرته الذاتية.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو متداول، تفاصيل حادثة سرقة مركبة من أمام ورشة لصيانة المركبات في لمح البصر، أمام صاحبها.وأظهر المقطع، سيارة تقف أمام ورشة ويقوم أحد العمال بإجراء أعمال الصيانة في المحرك، وفجأة تسلل لص إلى داخل المركبة، وقادتها إلى الخلف وفر بها من الموقع.وحاول صاحب المركبة اللحاق به والإمساك به دون جدوى، حيث فر هاربا بسرعة من الموقع على الرغ من أن غطاء المحرك كان مفتوحاً.خطوات تقديم بلاغ عن سرقة المركبةمن جهته نشر الأمن العام إنفوجرافا في وقت سابق، يوضح ثلاث خطوات يمكن من خلالها تقديم بلاغ عن سرقة المركبة عبر أبشر.وأوضح الأمن العام أنه يمكن تقديم البلاغ دون الحاجة لمراجعة مقار الشُرط.وعن تلك الخطوات، أضاف الأمن العام أنه يمكن الوصول إلى الخدمة عبر النقاط الثلاث التالية:1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات في تبويب مركباتي2- اختيار إدارة المركبات ثم اختيار المركبة.3- اختيار خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة.