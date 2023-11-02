سرقة مراسل "بي بي سي" على الهواء.. لن تصدق رد فعله!

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تعرض مراسل تلفزيوني للسرقة أثناء ظهوره في بث مباشر بلندن، دون أن يصدر منه أي تصرف مفاجئ.

وكان مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، هاري لو، يقدم تقريرًا عن الأمطار الغزيرة والفيضانات في لندن من شوارع ضواحي مورتليك ليلة الاثنين، عندما سرق لص حقيبته. اضافة اعلان





ماذا قال المراسل؟



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وكتب المراسل عبر منصة "إكس"، مصحوبًا بمقطع فيديو مدته دقيقتين للواقعة المثيرة: "سُرقت حقيبتي في منتصف البث المباشر" .وبدأت اللقطات بمذيع "بي بي سي" في الاستوديو الذي ينتقل إلى المراسل، والذي قدم بدوره تحديثًا عن حالة الطقس. قبل أن ينتقل إلى مقابلة مسجلة مع أحد السكان المحليين .وعندما عادت الكاميرا إلى الشارع، خيم الصمت لعدة ثوان، حيث لاحظ المراسل أن شخصًا يهرب بحقيبته، كما كشف لو لاحقًا. لكنه احتفظ برباطة جأشه، وأكمل مهمة عمله.ولم ترصد الكاميرا واقعة السرقة، ولم يقدم المراسل معلومات حول ما إذا كان قد تم القبض على اللص.فيما حظي رد فعله بإشادة الكثير من المتابعين لحفاظه على لياقته خلال الأوقات الصعبة.وعلقت زميلته الصحفية في "بي بي سي"، هولي كليمنس: "هذا أمر فظيع، آسف للغاية لما حدث لك".ولا يعد لو المراسل التلفزيوني الوحيد الذي تعرض للسرقة أثناء التصوير.في أغسطس الماضي، تعرض صحفيان في شيكاغو للاحتجاز تحت تهديد السلاح من قبل ثلاثة رجال يرتدون أقنعة التزلج – أثناء تغطيتهم لسلسلة من عمليات السطو وسرقة السيارات.وفي الوقت نفسه، تعرضت مراسلة شبكة CNN برونا ماسيدو للسرقة بالسكين أثناء بث مباشر في ساو باولو بالبرازيل في عام 2020.