الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

تستغرق 8 ثواني .. أسرع عملية سرقة في هذه الدولة

Capto_Capture 2023-10-03_06-36-40_PM
المتهمون
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
وثق مقطع فيديو لحظة سرقة أحد الأشخاص في الإكودارو في عملية لم تستغرق سوى ثوان معدودات.

المجني عليه يفقد الوعي:

اضافة اعلان
ويظهر الفيديو عصابة مكونة من ٤ أشخاص ينقض أحدهم على الضحية من الخلف ويفقده الوعي بينما يقوم الآخرون بسرقته.

ويتم سرقة جميع الأشياء التي يملكها الضحية من جوال وساعة ومحفظة وغيرها وفي لمح البصر يختفي الجناة.

وقائع سرقة:


وتنتشر وقائع السرقة حول العالم، حتى في الولايات المتحدة نفسها، ووثق مقطع فيديو هجوم لصوص على أحد المتاجر في أمريكا وسرقة ما بداخله.

ويظهر الفيديو أن اللصوص أخذوا جميع الأشياء التي كانت موجودة في المتجر بما فيها الأجهزة الإلكترونية والشاشات وغيرها.

ونشرت شرطة مدينة فيلاديلفيا الأمريكية هذا المقطع يطلبون من الناس التعاون معهم للتعرف على هؤلاء المجرمين للقبض عليهم.

متاجر أبل


أظهر مقطع فيديو تعرض أحد متاجر شركة أبل الأمريكية للغرق، فيما أعلنت الحكومة الأمريكية حالة الطوارئ.

ويظهر الفيديو تواجد العديد من الأشخاص داخل متجر أبل وكانوا يمشون بحذر شديد نتيجة المياه المتراكمة.


وهطلت كميات قياسة من الأمطار تجاوزت 15 سنتيمتراً وتسببت في حالة من الشلل لمناطق شاسعة من مدينة نيويورك، منذ أمس الجمعة.


وأعلنت الحاكمة كاثي هوتشول، والعمدة اريك أدامز، حالة طوارئ في نيويورك مع تعطل السيارات في مياه الفيضانات، مع قيام رجال الإنقاذ بإنقاذ مواطنين كانوا في خطر بسبب ارتفاع مستوى المياه، مع إصدار تحذيرات من مياه الفيضانات في منهاتن وبروكلين وكوينز وستيتن ايلاند.


سرقة متاجر أبل:



وقبل أيام فوجيء اللصوص الذين هاجموا أحد المتاجر في أمريكا، وقاموا بسرقة آلاف الآيفونات بتوقفها عن العمل.


وعقب الفوضي والهجوم على المتاجر وسرقة الأجهزة، تمكنت شركة أبل من تعطيل جميع الأجهزة المسروقة.


وكان مقطع فيديو قد وثق أعمال شعب ونهب في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية، حيث هجم العشرات على المتاجر والمطاعم.


ونشرت مشهورة الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقت تعليقا قالت فيه: "يجب على الجميع أن يأكلوا".


ودمر المقتحمون المتاجر من بينها متجر أبل ونجوا في سرقة بعض أجهزة آيفون 15.


سرقة البضائع أمام أعين المارة:



وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو لحظة قيام مجموعة لصوص باقتحام محل تجاري لسرقته في كاليفورنيا بأمريكا. وفيما لم يتدخل أي أحد لاعتراض طريقهم.


واستمر اللصوص في تحويل البضائع وسرقتها أمام أعين الجميع، غير مهتمين لما يدور حولهم. بحسب الفيديو المتداول، كان اللصوص يرتدون أقنعة على وجوههم لإخفاء ملامحهم، وقاموا بسرقة كمية من البضائع






اقرأ أيضا

524883Image1
3:58 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

لهذا السبب.. الفائزون بجائزة نوبل يصابون بمرض غريب

انفجار
9:03 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

رعب في بريطانيا.. كتلة نارية تحول ليل أكسفورد إلى نهار (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
8:24 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

ما المقصود بقول النبي ﷺ: "وأُعطيت الكنزين الأحمر والأبيض"؟ "الخثلان" يوضح

العمل عن بعد
7:37 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

معالجات ومبادرات.. كيف يكون التقاعد بداية وليس نهاية لتحقيق الأهداف؟

اقرأ أيضا

لتجنب الغازات كريهة الرائحة.. لا تتناول هذه الأطعمة

"قتال الأبطال" قط ينجح في النجاة من ذئب ونهاية تفوق الوصف (فيديو)

"والذي قدر فهدى".. لن تصدق ما يفعله الغراب لأجل كسر "الجوز"

طار في الهواء كقطعة ورق.. ثور ووحيد القرن وجها لوجه

عامل نظافة يتلو القرآن بطريقة مؤثرة في مدرسة ثانوية بدولة خليجية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة
2:44 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

تعرف على طرق الالتحاق بالحلقات القرآنية بالمسجد الحرام

العالمان
2:38 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

منح جائزة نوبل 2023 لعالمين ساهما في تطوير لقاحات كورونا

مشاكل النوم
1:04 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

مشاكل النوم في منتصف العمر.. الأسباب وطرق الحل الممكنة

مخطوطة
12:05 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

مصر.. ترميم مخطوطة للقرآن الكريم تعود للقرن الأول الهجري (صور)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الصحة
6:11 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

سنويا.. 10 آلاف وظيفة بالصحة حتى هذا الموعد

المتهمين
5:34 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

شرطة الرياض تطيح بـ 7 متورطين في المتاجرة بقواطع نحاسية وكهربائية

الجوازات
5:15 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

توضيح من الجوازات بشأن تمديد تأشيرة مقيم من خارج المملكة

سقوط رافعة
5:13 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

فيديو مؤثر.. سقوط رافعة سيارات في مغسلة على عامل

أخبار السعودية
4:44 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. رسالة عاجلة للمعلمين ومهلة سكني ومصنع السيارات

الملك مجلس الوزراء
4:05 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يوجه رسالة عاجلة للمعلمين.. هذه فحواها