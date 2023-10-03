تستغرق 8 ثواني .. أسرع عملية سرقة في هذه الدولة

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وثق مقطع فيديو لحظة سرقة أحد الأشخاص في الإكودارو في عملية لم تستغرق سوى ثوان معدودات.





المجني عليه يفقد الوعي:



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وقائع سرقة:



متاجر أبل



سرقة متاجر أبل:



سرقة البضائع أمام أعين المارة:







عصابة من 4 أشخاص يسرقون الضحية بطريقة سريعة وذلك بالتباعد فيما بينهم ثم ينقض أحدهم على رقبة الضحية حتى يفقده الوعي فيما الآخرون يسرقون جيوبه وساعته وجواله في عملية تستغرق 8 ثوان ثم يفرون.



يقومون بذلك عشرات المرات يومياً والشرطة تبحث عنهم. الإكوادور…عصابة من 4 أشخاص يسرقون الضحية بطريقة سريعة وذلك بالتباعد فيما بينهم ثم ينقض أحدهم على رقبة الضحية حتى يفقده الوعي فيما الآخرون يسرقون جيوبه وساعته وجواله في عملية تستغرق 8 ثوان ثم يفرون.يقومون بذلك عشرات المرات يومياً والشرطة تبحث عنهم. pic.twitter.com/vAtiAWoHpB October 3, 2023

ويظهر الفيديو عصابة مكونة من ٤ أشخاص ينقض أحدهم على الضحية من الخلف ويفقده الوعي بينما يقوم الآخرون بسرقته.ويتم سرقة جميع الأشياء التي يملكها الضحية من جوال وساعة ومحفظة وغيرها وفي لمح البصر يختفي الجناة.وتنتشر وقائع السرقة حول العالم، حتى في الولايات المتحدة نفسها، ووثق مقطع فيديو هجوم لصوص على أحد المتاجر في أمريكا وسرقة ما بداخله.ويظهر الفيديو أن اللصوص أخذوا جميع الأشياء التي كانت موجودة في المتجر بما فيها الأجهزة الإلكترونية والشاشات وغيرها.ونشرت شرطة مدينة فيلاديلفيا الأمريكية هذا المقطع يطلبون من الناس التعاون معهم للتعرف على هؤلاء المجرمين للقبض عليهم.أظهر مقطع فيديو تعرض أحد متاجر شركة أبل الأمريكية للغرق، فيما أعلنت الحكومة الأمريكية حالة الطوارئ.ويظهر الفيديو تواجد العديد من الأشخاص داخل متجر أبل وكانوا يمشون بحذر شديد نتيجة المياه المتراكمة.وهطلت كميات قياسة من الأمطار تجاوزت 15 سنتيمتراً وتسببت في حالة من الشلل لمناطق شاسعة من مدينة نيويورك، منذ أمس الجمعة.وأعلنت الحاكمة كاثي هوتشول، والعمدة اريك أدامز، حالة طوارئ في نيويورك مع تعطل السيارات في مياه الفيضانات، مع قيام رجال الإنقاذ بإنقاذ مواطنين كانوا في خطر بسبب ارتفاع مستوى المياه، مع إصدار تحذيرات من مياه الفيضانات في منهاتن وبروكلين وكوينز وستيتن ايلاند.وقبل أيام فوجيء اللصوص الذين هاجموا أحد المتاجر في أمريكا، وقاموا بسرقة آلاف الآيفونات بتوقفها عن العمل.وعقب الفوضي والهجوم على المتاجر وسرقة الأجهزة، تمكنت شركة أبل من تعطيل جميع الأجهزة المسروقة.وكان مقطع فيديو قد وثق أعمال شعب ونهب في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية، حيث هجم العشرات على المتاجر والمطاعم.ونشرت مشهورة الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقت تعليقا قالت فيه: "يجب على الجميع أن يأكلوا".ودمر المقتحمون المتاجر من بينها متجر أبل ونجوا في سرقة بعض أجهزة آيفون 15.وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو لحظة قيام مجموعة لصوص باقتحام محل تجاري لسرقته في كاليفورنيا بأمريكا. وفيما لم يتدخل أي أحد لاعتراض طريقهم.واستمر اللصوص في تحويل البضائع وسرقتها أمام أعين الجميع، غير مهتمين لما يدور حولهم. بحسب الفيديو المتداول، كان اللصوص يرتدون أقنعة على وجوههم لإخفاء ملامحهم، وقاموا بسرقة كمية من البضائع