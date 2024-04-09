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صحيفة تواصل الالكترونية

فاجأ الجميع.. هروب أسد وتجوله بشوارع عاصمة عربية

فيديو
أسد
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وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام عراقية مشهدا صادما لهروب أسد من أحد المباني السكنية وتجوله في شوارع مدينة اليرموك بالعاصمة بغداد.اضافة اعلان

أسد يتجول في شوارع اليرموك:

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو لأسد يتجول داخل منطقة اليرموك غربي بغداد.
وأظهر الفيديو وقوف الأسد على أحد جدران المنازل وكأنه أضل طريقه إلى المنزل الذي يحتضنه.
وحذر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خطورة وجود الحيوانات المفترسة وتربيتها داخل الأحياء السكنية.

أسد هارب في حي بالقاهرة:

وقبل أيام أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على منصة "إكس"، العثور على أسد هارب في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة.
أظهر مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته أيضا وسائل إعلام مصرية، سكان حي بالقاهرة يعثرون على الأسد أمام  إحدى الفيلات.
كما يظهر مقطع الفيديو، أحد الأشخاص وهو يلقي القبض على الأسد في إحدى الفيلات بالقاهرة الجديدة.
 وقد تمكن الشخص من الإمساك بالأسد من عنقه بعدما وضعه في شبكة صيد الأسماك.
وقام الرجل بالتجول بالأسد في أحد الشوارع وحوله عدد من الأشخاص، في حالة خوف وحذر بين سكان الحي.

أسد يتجول بشوارع الكويت:

أيضا في وقت سابق عثر على أسد يتجول في الشوارع بمنطقة بيان السكنية بجنوب العاصمة الكويتية، بعد أن هرب من بيت صاحبه.
وأفاد حينها مصدر أمني لرويترز أن مواطناً عثر على أسد متوسط العمر و"هادئ الطبع" يتجول في الشوارع فاستدرجه وأدخله إلى سيارته.
 كما حاول أن يقود السيارة وبداخلها الأسد، لكنه شعر بالخطر فاستدعى الشرطة التي حضرت ونقلت الأسد إلى سيارة النجدة ثم استدعت طبيباً بيطرياً من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للتعامل معه.

 

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