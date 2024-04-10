مدير مدرسة بالكويت يعايد على الطلاب بالنقود بطريقة غريبة ويثير الجدل

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أثار مدير مدرسة في الكويت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو وهو يلقي الأموال على الطلاب من الطابق الثاني بمناسبة العيد.



مدير مدرسة يلقي الأموال على الطلاب:



ليست الواقعة الأولى:



وظهر مدير المدرسة في الفيديو وهو يمسك الأموال في يده ويرميها على الطلبة الذين رفعوا أيديهم بفرح لاستقبال الهدايا.وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لما قام به مدير المدرسة، إذا أثنى البعض على دور المدير في متابعة ومكافأة الطلاب على مجهودهم خلال العام الدراسي، وبخاصة المجتهدين منهم.فيما رأى البعض الآخر أنه على الرغم من النية الجيدة، إلا أن الطريقة التي استخدمها المدير ليست الأمثل لفعل ذلك.وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الشخص الظاهر في الفيديو هو مدير إحدى المدارس بالكويت واعتاد منذ فترة طويلة على تكريم الطلاب بأكثر الطرق غير المتوقعة، إذ نشرت وسائل إعلام كويتية في بداية العام مشاهد له يزور الطلاب في منازلهم ويعطيهم هدايا ثمينة.