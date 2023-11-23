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فيديو يوثق عثور مواطن على ثعبان ضخم في حائل

ثعبان
ثعبان
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عثور مواطن على ثعبان ضخم بعد جريان السيول إثر هطول الأمطار الغزيرة على حائل.

ثعبان في حائل:اضافة اعلان

ويظهر الفيديو المتداول، الثعبان يتحرك وسط الشقوق في الصخور على طول الطريق.

وأوضح ملتقط الفيديو أن الثعبان خرج بسبب الأمطار والسيول، وأنه لا يدري إذا كان ساما أم غير سام، بحسب قوله.

ذئب في الجوف:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو واقعة غريبة بالجوف، حيث تم تداولها على منصة "إكس" والتي أظهرت ذئبا أمام خيمة نصبها مواطن والذي خرج في رحلة برية.

وكان شخص قد تفاجأ بوجود ذئب أثناء توثيقه مقطع فيديو للأجواء الطبيعية في رحلة برية بالجوف.

ويظهر الفيديو شخصا يجلس داخل خيمة وبجواره سيارة، ويصور الطعام والمشروبات، كما وثق لقطات للأماكن والأجواء الطبيعية حوله.
كما يظهر الفيديو ذئبا يقف على مكان مرتفع على مسافة تبعد عن مكان ملتقط الفيديو.

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