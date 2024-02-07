فيديو يوثق كارثة لمحبي التخييم في البر

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وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس"، خطرا غير متوقع في انتظار العوائل التي تحب التخييم في البر.





تحذير للعائلات من حفرة في البر: اضافة اعلان



وبحسب مقطع الفيديو فقد حذر مواطن عبر مقطع فيديو محبي "الكشتات" والتخييم خاصةً من العوائل التي تذهب إلى مواقع التخييم بدون استكشاف المكان.وكان أحد المواطنين قد كشف عن وجود حفرة عميقة وخطيرة قريبة من أماكن تنزه العوائل قد يسقط فيها الأطفال إضافة إلى السيارات.وأوضح المواطن أن بعض الناس قد وضعوا الأحجار وإطارات السيارات ليحذروا من مكان هذا البئر الذي لا يظهر آخره ولكن ومع ذلك يصعب رؤية هذه العلامات خاصة ليلا.وطالب بضرورة الانتباه أثناء السير في مثل هذه المناطق خاصةً وهي مناطق لا يسكنها أحد ولا تصلها شبكات الاتصال.ويظهر الفيديو بئرا عميقا وسط أحراش، حيث لا يمكن كشفه خاصة لمن يسير سريعا أو في الليل.كما أنه- لا قدر الله- في حال سقوط أحد فيه يصعب التعامل معه بسبب وجود اتصالات أو إشارات سريعة للإبلاغ عن الحادث.