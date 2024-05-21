"نحيب وبكاء".. لحظة العثور على خاتم الرئيس الإيراني عقب تحطم طائرته

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس، لحظة العثور على خاتم الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وبحسب الفيديو فقد تم العثور عليه بين حطام المروحية التي سقطت قرب الحدود الأذربيجانية الإيرانية.

العثورعلى خاتم الرئيس الإيراني:

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، شخصا يمسك خاتم "رئيسي" والذي قدمه له المرشد الأعلى علي خامنئي كهدية.



جثمان الرئيس الإيراني:

وفاة الرئيس الإيراني:

فرق الإنقاذ.