"ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".. مثلية عُمانية تنهي حياتها بطريقة مروعة

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حذر الله تعالى من السير في طريق الشيطان واتباع خطواته، والاقتداء بأهل المعاصي، حيث قال الله تعالى " والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما". اضافة اعلان



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بخبر إنهاء حياة الناشطة النسوية العمانية الهاربة والمعروفة باسم "ريما" والتي كانت تقيم في العاصمة البريطانة ، لندن.



الناشطة العمانية ريما تنهي حياتها:



وتوالت مئات التعليقات المنتقدة لها ولمشروع النسويات محذرة من المصير المجهول الذي يعترض غالبية أمثالهن.



وأفاد ناشطون بأن “ريما” التي أعلنت في وقت سابق إلحادها ومثليتها الجنسية بعد دخولها بعد نشاطاتها المؤيدة للنسوية، دخلت في حالة اكتئاب مؤخرا دفعتها لإنهاء حياتها بجرعة زائدة من المخدرات.



وكانت آخر تغريدة قد كتبتها "ريما" عبر حسابها على منصة “X” في مايو الماضي قد وجهتها لصديقتها المثلية.



وفاة عروس في حادث مروع :



وفي الأسبوع الماضي وقع حادث مروع، في طريق هيماء – ثمريت في ظفار جنوب سلطنة عمان.



وتسبب الحادث، في وفاة الزوجة وإصابة الزوج بإصابات خطيرة حسبما أعلنت مصادر لوسائل إعلام محليّة.



ونقلت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل تفيد بأن الحادث قد وقع بعد زواج المتضررين بأيام قليلة.



وبحسب ما تم تداوله، فقد انتقلت الزوجة إلي جوار ربها، لكن دخل الزوج – ويُدعى "أحمد الشهومي"، غرفة العناية المركزة للتعاطي مع حالته الخاصة بكلّ حذر وحيطة.



كما أظهرت صور مُتداولة، تحطّم الجزء الأيمن للسيارة من موديل تويوتا لاند كروزر بيضاء اللون.



أيضا تم تضامن واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تضامنا مع الزوجين،والذي تضمن دعاء بالرحمة والمغفرة للزوجة الراحلة وأمل في شفاء الزوج الذي يخضع حالياً للعلاج في العناية المركزة.