الجمعة، 26 رمضان 1445 ، 05 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فور تناولها.. عصائر طبيعية تنظف الكبد في ثوانٍ

عصير
عصير
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

نشر موقع "health"، تقريرا  عن عصائر طبيعية يمكنك تحضيرها في المنزل، تعمل على تنظيف الكبد وتحسين وظائفه فور تناولها مباشرة.

عصائر مهمة لتنظيف الكبد:اضافة اعلان

1-عصير البرتقال والزنجبيل: يوفر مزيجًا فريدا من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وكلاهما ضروريان في تنظيف الكبد، وتقليل الالتهابات، ما يساعد على الوقاية من أمراض الكبد المزمنة.
طريقة التحضير:
-أضف عصير البرتقال والزنجبيل إلى كوبين من الماء.
- اخلط المكونات جيدا.
- اترك المزيج لمدة 15 دقيقة.
- تناول كوبا واحدا من العصير يوميا على معدة فارغة لمدة 3 أيام.
2- عصير الجرجير: يساعد على تنقية الدم من السموم والشوائب، وتقليل الالتهابات، ما يؤدي إلى تحسين وظائف الكبد.
طريقة التحضير:
-اغسل الجرجير جيدا.
- ضع الماء في إناء على النار واتركه حتى يغلي.
- أضف الجرجير إلى الماء المغلي واتركه يغلي لمدة 10 دقائق.
- ارفع الإناء عن النار واتركه ليبرد.
- صفّ العصير واشربه طوال اليوم لمدة 3 أيام.
3- عصير الشمندر: غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وتُنقي الدم من السموم والمعادن الثقيلة، ما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد وغيره من الأمراض المزمنة.
طريقة التحضير:
-اغسل الشمندر جيدا وقطّعه إلى مكعبات صغيرة.
- أضف الشمندر إلى الخلاط مع الماء وعصير الليمون.
- امزج المكونات جيدا لعدة ثوان.
- يمكنك شرب العصير على الريق لمدة 7 أيام للحصول على أفضل النتائج.

اقرأ أيضا

كيف تحافظ على نفسك من أضرار الكسوف الكلي للشمس؟

ماذا قال بن باز عن حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟

يصلي قيام الليل 8 ركعات بتسليمة واحدة.. ما الحكم؟

هندي يشهر إسلامه ويغير اسمه إلى بلال في الحرم المكي (فيديو)

عاجل.. حزمة من الهدايا الثمينة لمنقذ طفل الخرج

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تمر البرني في العلا 11:25 م الخميس، 04 أبريل 2024

"الخضيري" يوجه نصائح من ذهب بخصوص التمر

ا 10:00 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

عاجل.. حزمة من الهدايا الثمينة لمنقذ طفل الخرج

ليلة القدر 11:44 م السبت، 30 مارس 2024

"ليلة القدر".. ترند يتصدر "إكس" في أول ليلة وترية.. ماذا قالوا؟

المتطرف سلوان موميكا 1:01 ص الجمعة، 29 مارس 2024

"خزي ومطاردة".. حارق المصحف "سلوان موميكا" يهرب من السويد للنرويج