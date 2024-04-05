فور تناولها.. عصائر طبيعية تنظف الكبد في ثوانٍ

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نشر موقع "health"، تقريرا عن عصائر طبيعية يمكنك تحضيرها في المنزل، تعمل على تنظيف الكبد وتحسين وظائفه فور تناولها مباشرة.
عصائر مهمة لتنظيف الكبد:1-عصير البرتقال والزنجبيل: يوفر مزيجًا فريدا من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وكلاهما ضروريان في تنظيف الكبد، وتقليل الالتهابات، ما يساعد على الوقاية من أمراض الكبد المزمنة.
طريقة التحضير:
-أضف عصير البرتقال والزنجبيل إلى كوبين من الماء.
- اخلط المكونات جيدا.
- اترك المزيج لمدة 15 دقيقة.
- تناول كوبا واحدا من العصير يوميا على معدة فارغة لمدة 3 أيام.
2- عصير الجرجير: يساعد على تنقية الدم من السموم والشوائب، وتقليل الالتهابات، ما يؤدي إلى تحسين وظائف الكبد.
طريقة التحضير:
-اغسل الجرجير جيدا.
- ضع الماء في إناء على النار واتركه حتى يغلي.
- أضف الجرجير إلى الماء المغلي واتركه يغلي لمدة 10 دقائق.
- ارفع الإناء عن النار واتركه ليبرد.
- صفّ العصير واشربه طوال اليوم لمدة 3 أيام.
3- عصير الشمندر: غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وتُنقي الدم من السموم والمعادن الثقيلة، ما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد وغيره من الأمراض المزمنة.
طريقة التحضير:
-اغسل الشمندر جيدا وقطّعه إلى مكعبات صغيرة.
- أضف الشمندر إلى الخلاط مع الماء وعصير الليمون.
- امزج المكونات جيدا لعدة ثوان.
- يمكنك شرب العصير على الريق لمدة 7 أيام للحصول على أفضل النتائج.