فور تناولها.. عصائر طبيعية تنظف الكبد في ثوانٍ

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نشر موقع "health"، تقريرا عن عصائر طبيعية يمكنك تحضيرها في المنزل، تعمل على تنظيف الكبد وتحسين وظائفه فور تناولها مباشرة.



عصائر مهمة لتنظيف الكبد:



1-عصير البرتقال والزنجبيل: يوفر مزيجًا فريدا من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وكلاهما ضروريان في تنظيف الكبد، وتقليل الالتهابات، ما يساعد على الوقاية من أمراض الكبد المزمنة.طريقة التحضير:-أضف عصير البرتقال والزنجبيل إلى كوبين من الماء.- اخلط المكونات جيدا.- اترك المزيج لمدة 15 دقيقة.- تناول كوبا واحدا من العصير يوميا على معدة فارغة لمدة 3 أيام.2- عصير الجرجير: يساعد على تنقية الدم من السموم والشوائب، وتقليل الالتهابات، ما يؤدي إلى تحسين وظائف الكبد.طريقة التحضير:-اغسل الجرجير جيدا.- ضع الماء في إناء على النار واتركه حتى يغلي.- أضف الجرجير إلى الماء المغلي واتركه يغلي لمدة 10 دقائق.- ارفع الإناء عن النار واتركه ليبرد.- صفّ العصير واشربه طوال اليوم لمدة 3 أيام.3- عصير الشمندر: غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وتُنقي الدم من السموم والمعادن الثقيلة، ما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد وغيره من الأمراض المزمنة.طريقة التحضير:-اغسل الشمندر جيدا وقطّعه إلى مكعبات صغيرة.- أضف الشمندر إلى الخلاط مع الماء وعصير الليمون.- امزج المكونات جيدا لعدة ثوان.- يمكنك شرب العصير على الريق لمدة 7 أيام للحصول على أفضل النتائج.