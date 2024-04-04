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"الخضيري" يوجه نصائح من ذهب بخصوص التمر

تمر البرني في العلا
تمر
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علق الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، على فيديو متداول يزعم ناشره بأن التمر الغير "مغسول" ملوث وغير صحي.

كذبة وخداع عن التمر:اضافة اعلان

وقال عبر حسابه على منصة "إكس" :" هذا غير صحيح، حيث يزعم هذا الشخص بأن التمر ملوّث ويطلب من الجميع غسله عبر تجربة سخيفة من تجارب مختبر خامس ابتدائي،(ممكن أجريناها في مختبر القادسية الابتدائية قبل خمسين سنة)".
وتابع :" لكن ربما الهدف رفع المشاهدات.. وأقسم بالله إنك لو تلامس اي مادة (مفرش أو طاولة أو بيالة أو فنجان ولو كان مغسول أو أي مادة غذائية سينتج لك هذا العفن الفطري الطبيعي القطني ولو تزرع في هذا الطبق أي شيء سينبت لك هذا النوع من العفن الفطري الطبيعي الغير ممرض وهو من البنسيلوم أو رايزوبس منتشر طبيعي  بالهواء الطلق وعلى كل  الاسطح والمواد مثل أي مادة أخرى. فلا يخدعكم بهذه الحركة الوسواسية، الأمر لا يحتاج غسل إلا إذا سقط بارض ملوثة او تلامس مع ملوثات تعرفها".

وأضاف "الخضيري" :" والتمر إذا غسلته تعفن. واذا اكلته بعد الغسل تتغير حالته وطعمه.  فاترك التمر كما هو إلا إذا تأكدت أنه سقط على أوساخ أو ملوثات أو مبيدات".

التمر لا يسبب أي مرض أو ينقل ميكروبات:

واستكمل :" ولكن إذا تمر خاص بك وتضمنه وتشرف عليه فلا داعي للوسوسة، وأنا مستعد (للتحدي ) على أن التمر لا يسبب أي مرض  معدية ولا ينقل الميكروبات ولا الفطريات وبلغني أن هذا الشخص يعمل دعاية لمختبرات معينة".
وأوضح "الخضيري" أنه :" مادام وضع التمر بالحاضن نفسه فهذا يعني ان مختبراتهم ملوثة وغير مطابقة للمواصفات الطبية للمختبرات وعيناتهم الأخرى للمرضى كلها ستكون غلط وملوثة والا فكيف يضع عينات تمر مع عينات المرضى؟ او في نفس الحاضن الخاص بالتحاليل الأخرى ( بدون تفصيل)".

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