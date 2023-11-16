شاهد.. ماذا تفعل سمكة "اللزاق" داخل فم القرش؟

سمكة اللزاق تنظف أسنان القرش: اضافة اعلان



مكان تواجد سمكة اللزاق:





pic.twitter.com/XzHCKsNKoX سمكة "اللزاق" تقوم بتنظيف أسنان احدى اسماك القرش من بقايا الأكل العالقة فيها بينما القرش مستقر في مكانه فاتحاً فمه و كأنه إنسان يجلس على كرسي طبيب الأسنان من غير اي حركة November 14, 2023

وثق مقطع فيديو مشهد طريفا ونادرا لسمكة اللزاق التي تقوم بعمل فريد وهو تنظيف أسنان القرش.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس"، سمكة "اللزاق" ، وهي تقوم بتنظيف أسنان سمكة ضخمة من أسماك القرش من بقايا الأكل العالقة فيها.الغريب أن سمكة القرش تظهر مستقرة في مكانها فاتحة فمها وكأنها إنسان يجلس على كرسي طبيب الأسنان من غير أي حركة.وتعرف أيضا سمكة اللزاق بسمكة "الريمورا، حيث تعيش على ظهر سمكة القرش.وتتميز بتحول إحدى زعانف الظهر فيها إلى جزء كممص يعمل في الجزء العلوى و هى تستخدمه فى الالتصاق بجسم القرش أو الحيوانات الأكبر حجمًا.ويستوطن سمك اللزاق أو الريمورا الأصلي في المحيطات الاستوائية المفتوحة، ولكن وجدت أسماك الريمورا في بعض الأحيان أيضاً في المياه المعتدلة أو الساحلية حيث كانت تعلق على الأسماك الكبيرة التي تجولت في هذه المناطق، وفي وسط المحيط الأطلسي.و تقوم بوضع البيض عادة في شهر يونيو و يوليو و في المتوسط يحدث في أغسطس وسبتمبر، يبدأ السمك الصغير في الظهور عندما يبلغ طوله حوالي 1 سم، عندما يصل سمك الريمورا لحوالي 3 سم.