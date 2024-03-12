واقعة تفوق الوصف.. استخراج صرصور عاش في رئة رجل

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في واقعة أغرب من الخيال، تمكن فريق طبي في أحد المستشفيات بولاية كيرالا الهندية من استخراج صرصور طوله 4 سم داخل رئة رجل يبلغ من العمر 55 عاما، بعد أن اشتكى المريض من مشاكل تحدث له في التنفس، بحسب شبكة .UTV NEWS



إزالة الصرصور من رئة الرجل:



كيف دخل الصرصور الرئة؟



وتوجه الرجل إلى المستشفى طالبا الكشف عن حالته التي أصبحت مزعجة للغاية دون أن يعرف السبب الحقيقي للمشكلة وسبب الألم الذي يعاني منه.وعلى الفور، قام قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى بإجراء تنظير للقصبات الهوائية وكشفت نتيجة الفحص في رئتي الرجل وجود صرصور.وقام فريق من الأطباء في وقت لاحق بإزالة الصرصور من رئة الرجل بعد 8 ساعات من توقف التنفس.وزعم الأطباء أن الحشرة دخلت إلى رئة الرجل عن طريق أنبوب تم ثقبه في رقبته لتزويده بالأكسجين.وقال أحد الأطباء، إن العثور على صرصور داخل رئة الشخص أمر نادر للغاية، وربما يكون الرجل قد نسي إغلاق الأنبوب الموجود في رقبته والذي دخلت الحشرة من خلاله إلى الداخل.