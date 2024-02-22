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عملية الـ 8 ثواني.. اغتيال رجل أعمال كولومبي في لمح البصر

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عملية اغتيال
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية اغتيال رجل الأعمال الكولومبي "هيرنان فرانكو" في العاصمة بوغوتا.

اغتيال رجل الأعمال الكولومبي هيرنان فرانكو:

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وأظهر الفيديو المتداول لحظة دخول رجل الأعمال بسيارته للمبنى، وعندما خرج فرانكو من السيارة اندفع القاتل نحوه مسرعا، وأطلق عدة طلقات من سلاحه.
كما يظهر القاتل مشهرًا سلاحه في وجه سائق رجل الأعمال الذي انتبه لعملية الاغتيال، قبل أن يفر هاربا عبر البوابة قبل إغلاقها في الثواني الأخيرة.
وبحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك"، فقد استغرقت المحاولة 8 ثوان فقط، تمكن القاتل خلالها من الدخول وقتل فرانكو بأربع رصاصات، ثم الهروب قبل إغلاقها ووسط ذهول من الحرس الخاص له.
أيضا أظهر الفيديو اشتباكا سريعا لمنفذ العملية مع الحرس الخاص داخل المبنى، لكنه تمكن بالرغم من ذلك من إنهاء حياة رجل الأعمال في ثواني معدودة.

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