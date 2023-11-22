عمالة هندية حاولت خداع مواطن.. ومفاجأة لم تكن في الحسبان

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تداول نشطاء على منصة "إكس"، مقطع فيديو، يوثق قيام مواطن بكشف استغلال عمال هنود له.





عمالة هندية تحاول خداع مواطن:

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ضرب طالب مسلم:

أداة خشبية:

وبحسب ما تم تداوله فقد كشف المواطن اتفاقهم على رفع سعر إصلاح سيارته، دون علمهم بأنه يتقن اللغة الهندية.وأوضح المواطن من خلال مقطع الفيديو، إنهم يتفقون باللغة الهندية على زيادة سعر إصلاح سيارته، وسألهم عن كيفية إجراء الفحص للسيارة، فردوا إنه يتم باستخدام الكمبيوتر.وعندما واجههم المواطن بكذبهم، ردوا عليه قائلين، إنهم يتحدثون مع بعضهم عن أمور المنزل.ورد عليهم المواطن: "وش اتفاقكم الذي تسووه، في فائدة زيادة قسما بالله، وفي فيديو موجود"، ليردوا عليه: "فيديو خلي ولي، خلاص روح أي مكان".وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو لحظة تعرض طالب مسلم في الهند للضرب المبرح على يد أحد المعلمين الهندوس المتطرفين.وفي الفيديو، يستخدم المعلم أداة خشبية مستعينا باثنين من الطلاب للإمساك بالطالب المسلم ثم يبدأ في ضربه بعنف.ويتوسل الطالب للمعلم الذي يصم أذنه ويستمر في ضربه دون أي رحمة.وقالت صحيفتا "فري بريس جورنال" وتريبيون إنديا" المحليتان، حينها إن الحادث الذي تم تصويره من قبل أحد الطلاب، وقع في مدرسة بمدينة لوديانا بولاية بنجاب، بعد أن قذف الطالب قلم رصاص على طالب آخر وأصابه عن طريق الخطأ.