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6 علامات تشير إلى حاجتك لرعاية نفسية فورية

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حالة نفسية
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يمر البعض بحالة مزاجية سيئة تؤدي إلى حالة نفسية صعبة، لذا فإن الأمر يتطلب بعض الإرشادات للتغلب على هذا الشعور.

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تشير العلامات التالية خصوصا إن كانت لا تمثل طبيعة الشخص إلى احتمال وجود مشكلة تتطلب رعاية نفسية .

علامات تدل على أنك بحاجة إلى مساعدة نفسية

- تقلب المزاج الحاد وسرعة الغضب والعصبية
- النوم لفترات طويلة جدا أو قصيرة جدا
- العزلة والرغبة الشديدة في البقاء وحيدا.
- فقدان رغبة المشاركة في أي نشاط.
- ضعف القدرة على التركيز أو تذكر الأشياء
- إيذاء النفس أو التفكير في الانتحار والموت.


في وقت سابق، حذرت دراسة حديثة من خطورة الوحدة وما يترتب عليها من الاكتئاب والعزلة وتردي الحالة النفسية.

وأكدت الدراسة، أن الوحدة والعزلة والانطواء على الذات والنفسي،  قد تسبب في الوفاة بمرض السرطان.

خطورة الوحدة

وأشارت الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أكثر عرضة للوفاة بسبب السرطان، مؤكدة أن البالغين الذين يعيشون بمفردهم أكثر عرضة لخطر الوفاة بمرض السرطان بنسبة

الصحة النفسية

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن "الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان"، وأن الاحتفال باليوم العالمي لما يسمى الصحة النفسية، يهدف إلى "تحسين المعارف ورفع الوعي والدفع قدما بالإجراءات التي تعزز وتحمي الصحة النفسية".

وتنعكس الصحة النفسية الجيدة على حياة الإنسان ورفاهيته إجمالاً، ومع ذلك، يتعايش شخص واحد من كل ثمانية أشخاص في العالم مع اعتلال من اعتلالات الصحة النفسية التي يمكن أن تؤثر على صحته البدنية، وكيفية تواصله مع الآخرين، وسبل عيشه، وفقًا للمنظمة.

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