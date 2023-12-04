الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

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خطوات ذكية للتمتع بشتاء دافيء وممتع بدون معوقات

أطعمة الشتاء
طعام
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بسبب برودة الجو في  فصل الشتاء، يرغب الكثيرون ترغب في عدم مغادرة المنزل خوفاً من الإصابة بفيروس أو بعدوى مرضية.

ولكن باستخدام خطوات ذكية يمكنك الاستمتاع بشتاء دافيء وصحي، ومنها بحسب ما ذكره موقع "ويب طب":اضافة اعلان

خطوات بسيطة للاستمتاع بشتاء صحي:


1-لا تنسَ تناول الزبادي: كشفت الدراسات والأبحاث العلمية المختلفة أن تناولك للزبادي يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام، وتقليل فرص إصابتك بارتفاع ضغط الدم.

2- احمِ نفسك من حرقة المعدة، وللتخلص منها:
 
-تناول الطعام بحكمة: لا تكثر من تناولك للطعام حتى أن تصاب بالتخمة، فهذا الأمر سيساهم في رفع خطر إصابتك بحرقة المعدة.

 - ابتعد عن بعض الأطعمة: أنت حتما تعرف تلك الأطعمة التي تثير معدتك وتصيبها بالحرقة، وبالمعتاد فإن هذه الأطعمة تضم تلك الغنية بالسكريات.

-الحركة ضرورية: قد ينتابك التعب والشعور بالتخمة والرغبة الهائلة بأخذ قيلولة والاسترخاء على الكنبة بعد تناولك لوجبة دسمة، ولكن هذا الأمر سيصيبك بحرقة المعدة، وبدلا من ذلك يجب عليك أن تتحرك أو تمشي لمنع تلك الإصابة.

3- لا تدع بثور الحمى تصيبك: يصاب العديد من الأشخاص ببثور الحمى في الشتاء، نتيجة تصرفات خاطئة نقوم بها بشكل شخصي، وهذه التصرفات تشمل:

-قلة النوم
- تناول الكثير من الكحول أو السكريات

- التوتر والضغط النفسي

- التواصل الجسدي المباشر مع المصابين.

4- تخلص من التوتر وقم بالتأمل: لا تقوم بالضغط على نفسك فوق طاقتها في حال إصابتك بأحد فيروسات الشتاء، بل على العكس عليك أخذ قسطا كافيا من الراحة، فجسدك مرهق بالفعل في محاولة منه للتخلص من هذا الفيروس.

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