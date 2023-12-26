طفل 6 سنوات يسافر بمفرده عبر رحلة طيران.. لكن ما حدث صادم

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كشفت وسائل إعلام عن واقعة غريبة، تمثلت في سفر طفل يبلغ من العمر 6 أعوام بدون أهله، عبر رحلة طيران إلى جهة مختلفة تمامًا غير الجهة المقصودة.



رحلة سفر خاطئة اضافة اعلان

وحسب موقع "سي إن إن" كان من المفترض أن يسافر طفل على متن طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران لزيارة جدته في مدينة فورت مايرز بولاية فلوريدا الأمريكية، لكن بدلًا من ذلك صعد على متن طائرة أخرى متجهة إلى مدينة أورلاندو.

واعتذرت شركة الطيران للعائلة في بيان أُرسِل إلى "سي إن إن" عبر البريد الإلكتروني، قائلة إنّه كان من المفترض أن يسافر الطفل من مطار فيلادلفيا الدولي إلى مطار جنوب غرب فلوريدا الدولي في مدينة فورت مايرز، وبدلًا من ذلك تم (توصيل الطفل بشكلٍ غير صحيح) على متن طائرة متجهة إلى مدينة أورلاندو.



وصرّحت الشركة: "كان الطفل تحت رعاية ومراقبة دائمة من قِبَل أحد أفراد الفريق، وبمجرد اكتشاف الخطأ، اتخذنا خطوات فورية للتواصل مع العائلة ولم شملهم".



جدة الطفل

وقالت جدة الطفل إنّها أُصيبت بحالة من الذعر بعد هبوط الطائرة التي كان من المفترض أن يكون حفيدها على متنها، ولكنه لم يكن موجودًا.

وأوضحت أنّها تلقت مكالمة هاتفية من حفيدها بعد وصوله إلى أورلاندو، وقاد فريق من الشركة لمسافة (260 كيلومتر تقريبًا) من فورت مايرز لأخذ الطفل.



وأفادت الجدة أنّ شركة الطيران عرضت عليهم تعويضهم عن تكلفة الرحلة، لكن كان الأهم لها من ذلك هو معرفة سبب حدوث الأمر. وهو ما لم توضحه الشركة، التي اعتذرت وأكدت إجراء تحقيق داخلي لكشف الملابسات.