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ظهور شواطيء بلون الدم في دولة عربية.. ما الأمر؟

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دماء في البحر
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سادت حالة من الجدل في المغرب بسبب ظهور شواطيء حمراء لونها لون الدم والتي تسببت في ردود فعل واسعة بين النشطاء في البلاد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان

شواطيء حمراء في المغرب:


ووصف البعض الأمر بظاهرة بيئية وبين من شبه لونها بالدم، حيث تساءل نشطاء مغاربة، عن سبب تحول مياه شاطئ مرقالة، قرب طنجة، إلى اللون الأحمر محذرين من كارثة بيئة. 

وكانت صور ومقاطع فيديو تم تداولها قد أظهرت تحول مياه الشاطئ إلى اللون الأحمر، في مشهد شبيه بوسم صيد وقتل الحيتان والدلافين بجزر "الفارو" الدنماركية، وفق مدونين.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فقد أثارت تلك الصور تساؤلات وقلقا بين النشطاء في الشبكات الاجتماعية، ودعا بعضهم لفتح تحقيق لمعرفة الأسباب.

من جانبها أفادت جماعة طنجة إنها أوفدت لجنة بالتعاون مع السلطات المحلية إلى الشاطئ، وأظهر تحليل عينات مياه أن السبب راجع إلى تسرب مادة تستخدم في صناعة الصباغة.

وكشفت في بيان لها أنه على إثر تحرياتها وتتبعها للمصدر المحتمل للتسرب، انتقلت اللجنة أيضا إلى المنطقة الصناعة، حيث لاحظت أثارا مشابهة لتلك المادة وسط بقايا مياه داخل مجرى تابع لإحدى شركات تصنيع الصباغة". 

وقد فتحت السلطات المحلية في المدينة ترتيب المسؤوليات في حق الشركة، وأمهلتها 48 ساعة لإعادة الأمور إلى نصابها.

في المقابل، دق نشطاء بيئيون أبواب الخطر مستنكرين استمرار تجاهل الوحدات الصناعية لدفاتر التحملات ولقوانين حماية البيئة.

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