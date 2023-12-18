مشهد مرعب.. عاصفة عاتية تزيح طائرة في مطار بهذه الدولة

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا صعبا لعاصفة قوية تسببت في إزاحة طئارة ركاب، ما تسبب في وقف الرحلات الدولية بسبب هذه العاصفة.





عاصفة تزيح طائرة: اضافة اعلان



تحطم طائرة أمريكية:



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وفي تفاصيل الواقعة بحسب ما ذكره تقرير نشره موقع "إنفوباي"، فقد تسببت رياح قوية في الأرجنتين في تحريك طائرة وقلب درج صعود الركاب في مطار بوينس آيرس.وأضاف :"في إحدى اللقطات، يظهر كيف تحركت إحدى طائرات شركة الطيران الأرجنتينية "Aerolineas Argentinas"، التي كانت مركونة على أرض المطار بفعل الرياح، كما يظهر الدرج المستخدم لصعود ونزول الركاب وهو ينقلب بعد اصطدام جناح الطائرة به".كما نوه التقرير أن عدة رحلات دولية وداخلية تم إلغاؤها وتوجيهها إلى مدن أخرى بسبب العاصفة.وفي سياق آخر وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، تحطم مقاتلة أميركية من طراز "إف-16"، في كوريا الجنوبية.وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية فقد وقع ذلك خلال تدريب روتيني بعد تعرضها "لحالة طوارئ أثناء الطيران .وذكر الجناح المقاتل الثامن، الذي يتكون من سربين من طائرات "إف 16"، إنه يحقق في سبب حالة الطوارئ أثناء الطيران.فيما أصدرت القوات الجوية الأمريكية بيانت قالت فيه :"أن الطيار قفز من الطائرة وانتشلته القوات البحرية لجمهورية كوريا، وهو واعٍ وفي حالة مستقرة".وأوضحت القوات الجوية الأمريكية أيضا في بيانها، أنه سيتم تقييم حالته مرة أخرى في القاعدة العسكرية.وكان الطيار قد أقلع من القاعدة الجوية، التي تستخدمها القوات الأميركية والكورية الجنوبية بشكل مشترك، في رحلة تدريب دورية.