مؤذن لا يضع إصبعيه في أذنيه أثناء رفع الأذان.. هل فعله صحيح؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، عن سؤال حول صحة ما يقوم به بعض المؤذنين، حيث لا يضع أصبعيه في أذنيه عند الأذان فهل فعلهم صحيح؟ اضافة اعلان





وضع الإصبعين في الأذنين أثناء الأذان:



التفاؤل والتشاؤم من صنيع الجاهلية



وقال الشيخ الخثلان إنه من السنة وضع الأغصبعين في الأذنين عند الأذان، وذلك لأنه أدعى لقوة الصوت حتى وإن كان المؤذن يؤذن عبر مكبرات الصوت.كما أن فيه فائدة أخرى وهي من كل من رآه يعلم أنه يقوم برفع الأذان وهو أحرى بتطبيق السنة في ذلك.كما أوضح في وقت سابق حكم التفاؤل والتشاؤم بالأشخاص في البيع والشراء.وبين الشيخ الخثلان في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن التفاؤل والتشاؤم من صنيع الجاهلية والأمم السابقة التي ذكرها الله تعالى عنهم وأنكر عليهم ذلك.وأضاف أن الله عز وجل قال عن الأمم السابقة: "فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ".ووجهوا حديثهم لصالح عليه السلام: "قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ" فرد عليهم: "قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ".حكم التفاؤل والتشاؤم بالأشخاص في البيع والشراء:وبين أن التشاؤم بالأشخاص يدخل في التطير المذموم، وذكرها الله تعالى على سبيل الذم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر"، أي لا تشاؤم.