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حادث يفوق الوصف.. هذا ما فعله غزال مع امرأة ستينية

غزال
غزال
أ أ
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وقعت حادثة غير مألوفة، حيث تعرضت امرأة ستينية لهجوم من قبل غزال، ما أدى إلى إصابتها بجروح.

غزال يصيب امرأة ستينية:
وبحسب ما ذكره مسؤولون في ولاية كولورادو الأميركية،  فإن الحادث وقع أمام منزل المرأة في منطقة سيلفر كليف، حيث تعرضت لهجوم من قبل غزال صغير ذو قرنين.اضافة اعلان

وأوضحت مصادر أن المرأة البالغة من العمر 67 عاما، تعرضت لجروح في ساقها اليسرى بينما كانت لديها كدمات على ساقها اليمنى، وتمكنت من العودة إلى منزلها بعد الهجوم.

غزال ينجو من فكي تمساح:

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لغزال نجا من بين فكي وأنياب تمساح ضخم في آخر لحظة.

وظهر الغزال يشرب الماء من ضفاف إحدى البرك وفجأة هجم عليه تمساح من داخل المياه، إلا أن سرعة الغزال جعلته يقفز في جزء من الثانية لينجو بحياته في لمح البصر.

غزال يلتهم أفعى:

أيضا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريب وغير متوقع لغزال يلتهم أفعى حية بطريقة نادرة.

ووثق المقطع المتداول، الذي نشره حساب “عالم الحيوان”، في “تويتر”، غزال في إحدى الغابات، وقد بدأ في التهام أفعى حية.

وواصل الغزال علمية عض الأفعى بأسنانه حتى فقدت وعيها بالكامل، وبدأ في التهامها في مشهد أثار تساؤلات عن سبب قيام الغزال بهذا السلوك. ومن المعروف أن الغزلان من الحيوانات التي تتناول الأعشاب والنباتات وليست من آكلات اللحوم.

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