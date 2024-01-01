أفعى مميتة تقتحم مباراة .. ماذا حدث؟

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تسببت أفعى سامة في تعطل مباراة النمساوي دومينيك ثيم البطل السابق لأميركا المفتوحة، في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة بريسبان الدولية للتنس.

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أفعى تتسبب في تعطل مباراة:



أفعى تمنع أهل المنزل من الدخول:



وكانت إحدى أكثر الأفاعي السامة في أستراليا قد دخلت إلى الملعب خلال مباراة ثيم مع جيمس مكابي، حيث اضطر الحكم لوقف المباراة بعد أن لاحظت الجماهير الأفعى ذات اللون البني والبالغ طولها 50 سم.وقد جرى إبعاد الأفعى عن الملعب بواسطة صائد أفاعي، دون أن يتعرض أي شخص لآذى.وفي التفاصيل أيضا فقد تم استئناف المباراة، وفاز ثيم بمجموعتين مقابل مجموعة.وأوضح أيضا أن الأفعى كانت سامة للغاية، وكانت قريبة ممن يقومون بجمع الكرات، لذا كان الوضع خطيرا.وأضاف أنه لم يحدث لي شيء من هذا القبيل أبدا، إنه أمر لن أنساه لهذا الحدث المفاجيء.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو متداول مشهدا مرعبا لأفعى الكوبرا، التي ظهرت فجأة في أحد المنازل بالهند على ما يبدو.ويظهر مقطع الفيديو الكوبرا وهي تخرج من أعلى فتحة في باب غرفة، برأسها وتمنع سكانه من الدخول الذين وقفوا يراقبونها على عتبة الدار.كما أنها ظهرت غاضبة ومستعدة للهجوم، حيث تقوم بالضرب برأسها في عدة اتجاهات لمن أي شخص من الاقتراب منها.