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3 خطوات تجعل مشروبك الشتوي صحيًا.. هل استبدال السكر بالعسل فكرة جيدة؟

قهوة
قهوة
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حذر مجلس الصحة الخليجي من الإفراط في المشروبات الساخنة في فصل الشتاء دون قواعد.
ونصح "المجلس" بالتوقف عن شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل ما يقارب 6 ساعات من النوم، لتجنب اضطرابات النوم.اضافة اعلان

التقليل من كميات السكر في المشروبات

ونصح المجلس بخصوص السكر في المشروبات الساخنة بمحاولة التقليل منه، قائلًا: "يجب ألا يشكل السكر أكثر من 5% من السعرات الحرارية التي تحصل عليها من خلال الطعام والشراب في اليوم الواحد"

وحذر المجلس من وضع المزيد من السكر في المشروبات الساخنة للتغلب على مرارتها، موضحًا: "يضيف الكثير من الأشخاص السكر إلى مشروباتهم لكسر المرارة ولكن استهلاك السكر له أضرار صحية كبيرة وسبب للكثير من الأمراض والمشاكل الصحية الخطيرة".
وشدد المجلس على ترك السكر نهائيًا بالتدريج من خلال:

1- استخدام منتجات ذو جودة عالية

في حال كنت تضيف السكر لمشروبك لأن طعمه لا يعجبك دونه فهذا قد يدل أن المنتج المستخدم ذو جودة متدنية.

2- جرب إضافات أخرى

جرب إضافة نكهة لمشروبك مثل شريحة ليمون أو رشة من القرفة أو الهيل أو ورق النعناع أو الحبق، لا يقتصر ذلك على المذاق الجيد، ولكن قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الفوائد.

3- عود نفسك على قطع السكر تدريجيًا

إذا كنت معتادا على تناول مشروبك مع ملعقتين من السكر في البداية قم باستخدام ملعقة واحدة صغيرة ونصف قد تلاحظ اختلاف طفيف في الحلاوة، بعد بضعة أسابيع قم بتقليل الكمية إلى ملعقة واحدة، وبعد ذلك إلى نصف ملعقة صغيرة. ومن ثم إلى كوب خال من السكر.
ووفق المجلس يعتقد البعض أن العسل بديل صحي كمحلي ولا ضرر منه، ولكن يجب أن يكون استهلاك العسل بكميات محدودة لأن الاستهلاك اليومي والزائد منه يشكل خطورة على صحتك مقارنةً بفوائده الأخرى.

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