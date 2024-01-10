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مشهد مذهل لصقر يهاجم عاملة منزلية.. ماذا حدث؟

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جانب من الفيديو
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انتشر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" والذي يظهر لحظة مهاجمة صقر لعاملة منزلية.

صقر يهاجم عاملة منزلية:

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 وبحسب ما تم تداوله، فقد هاجم الصقر العاملة، خلال تواجدها داخل مخيم في منطقة صحراوية.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول طيران الصقر في الهواء وأثناء هبوطه دخل إلى المخيم هاجم العاملة التي ظلت تصرخ وتجري في الخارج، حتى جاء صاحب الصقر وأوقفه على ذراعه.

وقام مالك الصقر العاملة بالتزام الهدوء والانتظار حتى يقوم بتخليصها من بين مخالبه ، ونجح في ذلك، ثم وقف الصقر على يده بعد الهجوم.

وعلق أحد النشطاء على الواقعة الغريبة بالقول: "الصقر ترك الحباري والحمام واصطاد العاملة المنزلية".

إنقاذ صقر تعرض للدغة ثعبان:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجاح رجل في إنقاذ صقر تعرض للدغة ثعبان أثناء محاولته افتراسه.

وظهر خلال المقطع، صقر يترنح على الأرض، ممسكاً بقدمه ثعبان في محاولة لالتهامه، إلا أن الثعبان يبدو أصاب الصقر بلدغة سامة جعلته يفقد الوعي لدقائق، وفجأة ظهر أحد الأشخاص وأمسك الصقر وحرره من الثعبان السام.

وقام الشخص بحمل الصقر بين يديه، في محاولة لتحريكه وإنعاشه، وأعاد وضعه على الأرض في موقع مرتفع نسبيا، حتى استعاد توازنه وعاد إلى الطيران مجددا.

ماذا تعرف عن الصقور؟

يذكر أن الصقور تعد من جنس من الطيور الجارحة الذي يضم حوالي 40 نوعا، والصقور لها انتشار عالمي وتتواجد بكل بِقاع العالم باستثناء أنتاركتيكا.

وتتمتع الصقور البالغة بأجنحة مستدقة رفيعة تمكنها من الطيران بسرعة عالية وتغيير اتجاهها بسرعة.

تتمتع الصقور اليافعة، في عامها الأول من الطيران، بريش طيران أطول، مما يجعل تكوينها أشبه بتكوين طائر للأغراض العامة مثل الجناح العريض، هذا يجعل الطيران أسهل أثناء تعلم المهارات اللازمة ليكونوا صيادين فعَّالين كالبالغين.

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