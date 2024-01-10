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أقوى 30 % .. إنتاج خراسانة من نفايات القهوة

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قهوة
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في تطور جديد، اكتشف باحثون أستراليون أنه بالإمكان إنتاج خرسانة أقوى بنسبة 30% من خلال معالجة وإضافة القهوة المتفحمة إلى المزيج الخرساني.

خراسانة من نفايات القهوة:اضافة اعلان

  يأتي هذا مع الاستفادة مما يخلفه العالم كل عام نحو 10 مليارات كيلوجرام من نفايات القهوة، وينتهي معظمها في مدافن النفايات. 

ويرتفع الطلب على الخرسانة مع ازدهار سوق البناء على مستوى العالم، مما يتسبب في مجموعة أخرى من التحديات التي تلوث البيئة.  

وأوضح الباحثون أنه لا يمكن إضافة القهوة المطحونة مباشرة إلى الخرسانة، لأنها تسرب مواد كيميائية تضعف قوة مواد البناء. 
ونوهوا أنه يجب القيام بتسخين مخلفات القهوة إلى أكثر من 350 درجة مئوية مع حرمانها من الأكسجين.
وهذه العملية تسمى بالتحلل الحراري، عبر كسر الجزيئات العضوية، ما يؤدي إلى فحم غني بالكربون يسمى الفحم الحيوي، والذي يمكن أن يشكل روابط مع الأسمنت وبالتالي يدمج نفسه فيها، وينتج عنه زيادة صلابة الخرسانة.

قهوة من نواة التمر:

تعتبر نواة التمر المتواجدة داخل الثمرة نفسها لا تقل أهمية عن ثمرة التمر نفسها، إذ إنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تفيد الإنسان.

كما أنها غنية بالبروتينات والدهون، حيث تحتوي على كميات مختلفة من الكربوهيدرات والألياف ومضادات الأكسدة والمركبات الفينولية وغيرها العديد لتعد بذلك فوائد نواة التمر عديدة ومتنوعة.

وبحسب ما ذكره موقع "ويب طب"، فقد بدأت الكثير من الشركات بصنع القهوة من نواة التمر عن طريق تحميصها، ثم تبريدها وطحنها تمامًا كما يتم طحن القهوة.
ويأتي هذا للحصول على قهوة لذيذة خالية من الكافيين وغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات المختلفة.

استخدام نواة التمر:

هناك عدة طرق لاستخدام نواة التمر والحصول على الفوائد المرجوة منه، وتتلخص هذه الطرق في:
-إضافة مسحوق نواة التمر إلى العصير الطازج.

- إضافة مسحوق نواة التمر إلى الكعك أثناء صنعه.

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