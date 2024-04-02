شاهد.. شاب من داغستان يتوجه إلى مكة المكرمة سيرًا على الأقدام لأداء فريضة الحج

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب من داغستان، قرر التوجه إلى مكة المكرمة سيرًا على الأقدام لأداء فريضة الحج.



من داغستان إلى مكة:



جمهورية داغستان:



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وظهر الشاب في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسير على قدميه على أحد الطرق ويقول إنه خرج من بيته منذ 5 أيام وقرر التوجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.وأضاف أنه أصيب إصابة بسيطة في إحدى قدميه لكنه سيواصل سيره حتى يصل إلى مكة وسيدعوا للجميع، حيث من المقرر أن يصل بعد شهرين أو أقل.وتبلغ المسافة من داغستان إلى مكة المكرمة حوالي 4 آلاف كيلو متر تقريبًا.وحسب ويكيبيديا، فإن جمهورية داغستان، هي إحدى الجمهوريات الاتحادية ضمن الكيانات الفدرالية في روسيا الواقعة في جنوب الجزء الأوروبي من روسيا في منطقة القوقاز على طول ساحل بحر قزوين.تحدها في الجنوب وجنوب الغرب الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان أذربيجان وجورجيا. وتحدها غربًا وشمالًا أقاليم روسيا الاتحادية وهي جمهورية الشيشان وإقليم ستافروبول وجمهورية كالميكيا.تقع شرقي جبال القوقاز بينهما وبين بحر قزوين. وبحر قزوين يشكل الحدود الشرقية لداغستان. وتشترك حدودها الغربية مع جورجيا والشيشان أما الشمالية مع كالميكيا والشمالية الغربية فتشترك مع جمهورية ستافروبول كراي وحدودها الجنوبية تشترك مع أذربيجان. وتبلغ مساحة داغستان 50,300 كم2