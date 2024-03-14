شاهد.. رد فعل لا يُصدّق لطفل بعد اقتحام نمر مكتبه

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ربما لم يخطر بالك يومًا كيف تتصرف إذا ما اقتحم حيوان مفترس مكانًا تتواجد فيه، لكن المؤكد أن تجربة هذا الطفل الهندي ستكون ملهمة لكثير من الناس، بعدما أظهر رباطة جأش غير عادية عندما اقتحم نمر عليه المكتب حيث يجلس.

وأظهر مقطع فيديو، الطفل البالغ من العمر 12 عامًا في حالة من الثبات والهدوء الملفت للانتباه عندما مر نمر بجانبه حيث يجلس داخل قاعة زفاف في مدينة ناشيك، التي تبعد حوالي 100 ميل شمال شرق مومباي.





تفاصيل مثيرة



كانت البداية عندما خرج والد الطفل من الغرفة، تاركًا ابنه على مقعد يلعب على هاتفه بجوار باب مواجه للشارع، قبل أن يتسلل في الأثناء نمر ضخم إلى داخل المكان.وشوهد الصبي وهو يراقب عن كثب الحيوان المفترس، قبل أن ينهض ويغلق الباب خلفه، ويحاصره داخل المكتب.وأظهر المقطع، السلطات وهي تشق طريقها إلى المكان حيث تسحب النمر للخارج.وقالت السلطات إن النمر – وهو ذكر يبلغ من العمر 5 سنوات – تم تخديره وإخراجه من المكان بأمان، وفقًا لقناة ABC.