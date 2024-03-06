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بقرة تلتهم ثعبانًا وهذا ما تبقى منه!

ثعبان
بقرة تلتهم ثعبانًا تسلل إلى حظيرتها
أ أ
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واقعة غريبة شهدتها مدينة هندية أخيراً، إذ التهمت بقرة، حسب صحيفة «تايمز أوف إنديا»، ثعباناً طوله يزيد عن متر واحد، بعد أن تسلل إلى الحظيرة.اضافة اعلان

بقرة تلتهم ثعبانًا

ووقع هذا الحدث في مدينة دالتونغانج في ولاية جهارهاند الهندية، حيث تمكن ذاك الثعبان الكبير من التسلل إلى حظيرة للأبقار، لكنه لم يخرج سالماً منها. طبقاً لما ورد تقرير "روسيا اليوم".
وقال صاحب البقرة، سانجاي سينغ، للصحفيين، إنه عندما دخل حظيرة الأبقار لاحظ وجود ذيل ثعبان في فم البقرة.
وأسرع لسحب الثعبان، لكن لم يبق في يديه سوى جزء صغير منه. فاتضح أن البقرة قامت بمضغ «الضيف» الذي تسلل إلى حظيرتها.
فخاف صاحب البقرة وأحضرها إلى الطبيب البيطري على الفور، وبقيت لبعض الوقت تحت الرقابة.
ومع ذلك، لم يجد الأطباء أي عواقب من أكل الثعبان، وسرعان ما عادت إلى حظيرتها.

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