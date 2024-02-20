ما حدث صادم.. سرب نحل يهاجم مئات الحضور في حفل زفاف

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في واقعة صادمة، تحول حفل زفاف في الهند إلى كابوس لمئات الضيوف بعد هجوم مفاجئ من سرب من النحل.





نحل يهاجم حفل زفاف في فندق:



الشرطة تهرع لموقع الحادث:



وقع الحادث في فندق "Kasturi Garden Hotel" في منطقة غونا بولاية ماديا براديش، حيث أظهر مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع للحادث أشخاصًا مستلقين على الأرض ورؤوسهم وآذانهم مغطاة، بينما شوهد البعض يركضون بحثًا عن مهرب.وقام النحل بلسع العديد من الأشخاص بشكل متكرر، حيث اجتاح الذعر المبنى، ويخضع بعض المصابين للعلاج في وحدة العناية المركزة حيث أصيبوا بجروح خطيرة.وقد هرعت الشرطة المحلية وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للضيوف المصابين، في حين تم نقل المصابين بجروح خطيرة على وجه السرعة إلى المستشفى.وتخضع إدارة الفندق الآن لتحقيق مكثف لفشلها في اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة الضيوف أثناء علمها بوجود خلية نحل في المكان.وتعد هذه الحادثة تذكيرًا بضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث المأساوية، خاصةً في المناسبات التي تتجمع فيها أعداد كبيرة من الناس.