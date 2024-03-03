شاب يبتلع أكثر من 70 عملة معدنية ومغناطيس.. سبب صادم

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أقدم شاب على ابتلاع 39 عملة معدنية و37 مغناطيسا من أمعاء شاب، وذلك لـ"بناء عضلاته".



شاب يبتلع 39 عملة معدنية:

استخراج طقم أسنان من معدة مريض:

وبحسب إعلام محلية هندية فقد اضطر أطباء مستشفى "سير جانجا رام" في مدينة نيودلهي الهندية، لاجراء عملية جراحية لإخراج العملات.وكان الأطباء قد اضطروا إلى إخراج العملات والمغناطيس، بعد أن ابتلعها الشاب معتقدا أنه بهذه الأشياء يمكن لجسمه امتصاص الزنك والمساهمة في بناء العضلات، بحثا عن مظهر "كمال الأجسام".وقد تسبب الأمر بانسداد معوي للشاب، وتم إسعافه إلى الطوارئ، وعندما أبلغ الشاب الأطباء بما ابتلعه، حين وصل وهو يعاني من القيء وآلام في البطن استمرت 20 يوما.فيما أظهرت الأشعة السينية التي تم التقاطها قبل الجراحة عملات معدنية في أمعاء الشاب، البالغ من العمر 26 عاماً، بعد أن أمضى عدة أسابيع في تناول العملات المعدنية أثناء خضوعه للعلاج من حالة نفسية.وفي وقت سابق نجح أطباء الصحة في كوزباس، مؤخرًا، من استخراج طقم أسنان اصطناعية من معدة مريض، ابتلعه قبل ست سنوات.وأكد دميتري بيجلوف، وزير الصحة في كوزباس، أن أحد سكان مقاطعة كيميروفو، ابتلع قبل ست سنوات طقم أسنان اصطناعية، وظل في معدته طوال هذه الفترة حتى تمكن الأطباء أخيرًا من إخراجه.وأضاف: "ذهب أحد سكان كيميروفو إلى المستشفى وهو يعاني ألمًا حادًا في البطن، وفي صورة الأشعة السينية، وجد الأطباء طقم أسنان في معدته" وفقًا لـ "البيان".وتبين أن الرجل ابتلع قبل عدة سنوات، طقم أسنان اصطناعية ولأنه لم يشعر بأي ألم، لم يقم بزيارة الطبيب.وبقي الجسم الغريب في معدته دون أن يسبب أي إزعاج لفترة طويلة.