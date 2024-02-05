العثور على شيء لايصدق داخل بطن ثعبان!

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أجرى أطباء بيطريون بولاية ماريلاند الأمريكية، عملية جراحية على ثعبان لاستخراج "جسم غريب" من بطنه ابتلعه عن طريق الخطأ. اضافة اعلان

وقال مركز الفرصة الثانية للحياة البرية في جايثرسبيرج، عبر تطبيق "إنستجرام"، إن الثعبان تم إحضاره وفي معدته جسم غريب غير معروف.

وأضاف، وفقًا لوكالة "يو بي آي": "هذا أمر شائع في ثعابين الفئران، حيث غالبًا ما يتم الخلط بين كرات الجولف وبيض الشرك وبيض الدجاج الطازج".

وتابع المركز: "في هذه الحالة، كان الجسم محاصرًا في معدة الثعبان لفترة طويلة بحيث كان هناك ثقب في جلد الثعبان".

وأشار إلى أنه استخراج الجسم جراحيًا من بطن الثعبان، وهو عبارة عن مقبض ناقل الحركة من السيارة.

ووفقًا للمركز، فإن الثعبان تعافى الآن بشكل كامل وسيتم إطلاقه في الربيع.