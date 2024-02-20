تمساح يبتلع النقود.. وعملية جراحية لاستخراجها

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أعلنت حديقة حيوانات بولاية نبراسكا الأمريكية، أنها أجرت عملية جراحية لتمساح أبيض يبلغ من العمر 36 عامًا لاستخراج نقود معدنية من معدته بقيمة 7 دولارات.

وقالت حديقة حيوان هنري دورلي في أوماها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الأطباء البيطريين رصدوا "عملات معدنية" في معدة التمساح الأمريكي المسمى "ثيبودوكس"، بعد الحصول على عينة دم منه والتصوير بالأشعة كجزء من الرعاية الروتينية.





تخدير التمساح ثيبودوكس



70 قطعة معدنية في بطن التمساح



وقالت كريستينا بلوج، الطبيبة البيطرية المساعدة في حديقة الحيوان، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "بمساعدة مدربه، تم تخدير ثيبودوكس للسماح لنا بالتعامل معه بأمان أثناء العملية".وأضافت: "تم وضع أنبوب بلاستيكي لحماية فمه وتمرير الأدوات المستخدمة للوصول إلى العملات المعدنية بشكل آمن، مثل الكاميرا التي ساعدتنا في توجيه عملية استرجاع هذه القطع"، بحسب وكالة "يو بي آي".واستخرج الأطباء البيطريون 70 قطعة نقدية - تبلغ قيمتها حوالي 7 دولارات - من معدة التمساح ثيبودوكس.وأظهرت متابعة الأشعة السينية، عدم وجود أي بقايا من العملات المعدنية في بطن التمساح.وجاء في منشور الحديقة: "يجب على الضيوف عدم رمي العملات المعدنية في أي مسطحات مائية في حديقة الحيوان. يمكن بدلاً من ذلك تحويل أي فكة فضفاضة إلى عملة تذكارية في إحدى الآلات العديدة الموجودة حول حديقة الحيوان أو في عملتنا المعدنية الموجودة في ردهة قبة الصحراء".