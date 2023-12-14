"الصلاة لوقتها".. تفاعل كبير مع شابين أديا الفريضة على باب الطائرة

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تداول نشطاء مقطع فيديو على نطاق واسع لشابين من المملكة يقومان بالصلاة أمام باب الطائرة على الدرج، حيث حظي بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.
صلاة على باب الطائرة:
ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله علبى منصة "إكس" الشابين يؤديان الصلاة حرصا على عدم تفويتها وأدائها في وقت الفضيلة.
وقد حظي الفيديو بتفاعل واسع بين النشطاء على منصة إكس الذين أشادوا بحرص الشباب على الصلاة، إعمالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" أي الأعمال أحب إلى الله فقال "الصلاة لوقتها".
مسن توفي في صلاة الفجر: وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو وفاة رجل مسن على باب المسجد أثناء ذهابه لتأدية صلاة الفجر.
وخلال الفيديو ينجح المسن في الوصول إلى باب المسجد ثم يهم بالإمساك بالحذاء لكنه يسقط بشكل مفاجئ.
وعقب انتشار الفيديو، عبّر عدد من المغردين عن أمنيتهم بلقاء نفس المصير وحسن الخاتمة.
December 14, 2023
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