هذا ما فعله في قريته.. مواطن يلتقي بهندي عمل في المملكة 20 عاما

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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمواطن، قام بتوثيق لقاء جمعه بوافد هندي في قريته بعد عمل دام لسنوات طويلة في المملكة.





مواطن يلتقي بهندي في قريته:

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وكان المواطن أسامة الشريف قد وثق مقطع فيديو أظهر لقاءه مع شخص هندي عمل في المملكة لمدة 20 عاما وعاد إلى بلاده بعد هذه الفترة.وكشف المواطن أن الهندي عندما عاد إلى بلاده قام ببناء فيلا ومسجد، منوها أن الرجل الهندي أخبره أن أي شخص يحصل على أموال من أهالي قريته يحرص على إنشاء مسجد أو مدرسة حتى صارت عادة في القرية.وأضاف المواطن من خلال مقطع الفيديو أنه عندما قابل الهندي في قريته بالهند عزمهم على تناول طعام الإفطار في منزله.كما استعرض المواطن من خلال مقطع الفيديو فيلا الرجل الهندي والمسجد الذي قام بإنشائه بجوارها.