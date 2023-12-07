معلم يدخل الفصل ومفاجأة غير متوقعة من طلابه.. ماذا حدث؟

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أظهر مقطع فيديو متداول قيام عدد من الطلاب بالاحتفاء بمعلمهم في يوم ميلاده داخل أحد الفصول.





مفاجأة من طلاب لمعلمهم:

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محاكمة طلاب:

اتهام 5 طلاب بتشكيل منظمة إجرامية:

وبحسب ما تم تداوله يظهر الفيديو الطلاب يجلسون داخل الفصل، والمعلم يباشر عمله، حيث قام طالب بتقديم هدية للمعلم، وقام بعض الطلاب بالتصفيق والتقاط الصور التذكارية.وحظي مقطع الفيديو المتداول بحالة من التفاعل على مواقع التواصل، حيث علق أحد النشطاء بالقول: "المعلمين والمعلمات يستاهلون كل الحب والتقدير".وفي سياق آخر كانت قد بدأت في وقت سابق بالعاصمة الفرنسية باريس، محاكمة 6 قُصّر، في مزاعم ضلوعهم في قتل مدرس التاريخ صامويل باتي وقطع رأسه، في أكتوبر 2020 بدوافع دينية.وبدأت محاكمة الطلاب حينها، فيما كان قد تم تصنيف مقتل باتي على أنه فعل من أفعال الإرهاب الديني وأثار رعبًا دوليًا.وأطلقت قوات الأمن الفرنسية النار على منفذ الهجوم وقتلته، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، من أصول روسية شيشانية.وقد تم اتهام 5 طلاب، تبلغ أعمارهم 14 و15 عامًا وقت الهجوم، بتشكيل منظمة إجرامية.كما تم اتهام تلميذ آخر، 13 عامًا، بتوجيه اتهامات كاذبة، يقال إنها تسببت في الهجوم.