رقم قياسي في عدد التوائم بدولة خليجية

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن 1733 توأما ولدوا في العام 2022 من أصل 32 ألف مولود.





علاوة مولود:



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وفي وقت سابق 5 نواب كويتيين هم، عبدالله فهاد، وأسامة الزيد، وشعيب شعبان، وسعود العصفور، وشعيب المويزري باقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية المقررة.ونص الاقتراح على أن تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد لتصبح 80 دينارا كويتيا عن كل مولود وحتى الولد السابع، ويكون مقدارها 220 دينارا كويتيا عن كل مولود من الأبناء المعاقين، مع عدم الإخلال بأية حقوق مكتسبة يتم صرفها لمن يستحق العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: كانت علاوة الأولاد تمنح بقيمة 50 ديناراً لكل ولد دون حد أقصى لعدد الأولاد، وقد زيدت بنسبة (50 بالمئة) للأولاد المعاقين بموجب القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين المعمول به من 1996/10/9، حيث أصبح مقدار العلاوة لهذه الفئة 75 ديناراً.