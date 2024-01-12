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دعاء خطيب المسجد الحرام للفلسطينيين والمسجد الأقصى (فيديو)

الشيخ ماهر المعيقلي
الشيخ ماهر المعيقلي
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خصص خطيب المسجد الحرام، الشيخ ماهر المعيقلي، القسم الأكبر من دعاء خطبة الجمعة اليوم للفلسطينيين والمسجد الأقصى.  

الدعاء للفلسطينيين والمسجد الأقصىاضافة اعلان

ودعا المعيقلي، قائلاً: "اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك..
اللهم كن لأهلنا وإخواننا في فلسطين، اللهم احفظهم من بين أيديهم، ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم..
اللهح اجبر كسرهم، وارحم ضعفهم، وأحسن عاقبتهم في الأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، يا قوي يا عزيز، اللهم احفظ المسجد الأقصى، واجعله شامخًا عزيزًا إلى يوم الدين.. 
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اشف مرضانا، وعافِ مبتلانا، وارحم موتانا، وكن للمستضعفين منا، ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد حجتنا، واهدِ قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا". 


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