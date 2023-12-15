شاهد.. أول تلاوة للشيخ عبدالله الجهني خلال رحلته الدعوية بدولة غينيا

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بدأ الدكتور عبدالله الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام، والأستاذ بقسم القراءات بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، زيارة رسمية إلى دولة غينيا. اضافة اعلان

وكان في استقباله لدى وصوله إلى كوناكري عاصمة جمهورية غينيا، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا، والأمين العام للشؤون الدينية، وإمام جامع الملك فيصل بكوناكري.

وتداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأول تلاوة للجهني من دولة غينيا، وكانت من سورة الزمر، وذلك في صلاة العشاء يوم 1-6-1445هـ.



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